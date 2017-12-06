البارسا يصطدم بـ «سلتا فيجو» مجدداً

مدريد(أ ف ب)

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا، عن تجدد المواجهة بين برشلونة حامل اللقب وسلتا فيجو، فيما خلا هذا الدور من أي مواجهة بين الفرق الخمسة الأوائل في الترتيب الحالي للدوري. وكان سلتا فيجو الذي يشرف عليه حارس مرمى ومساعد المدرب السابق لبرشلونة خوان كارلوس أونزوي، انتزع السبت نقطة من معقل النادي الكتالوني بإجباره على التعادل 2-2، ليصبح بذلك أول فريق منذ عام يعود من «كامب نو» بأي نقطة.

كما سبق لسلتا فيجو أن أقصى العملاق الآخر ريال مدريد من الدور ربع النهائي للمسابقة الموسم الماضي، لكنه لا يبدو مرشحاً لتحقيق مفاجأة أخرى هذا الموسم على حساب برشلونة، لاسيما أن أحداً لم يتمكن من إقصاء النادي الكتالوني من المسابقة منذ 2010 سوى ريال مدريد.

ويتمتع فريق المدرب أرنستو فالفيردي بأفضلية خوض لقاء الإياب على ملعبه، كما حال غريمه الريال الذي أوقعته القرعة بمواجهة فريق الدرجة الثانية نومانسيا، الذي أقصى ملقا من الدور السابق. أما بالنسبة لمفاجأة المسابقة هذا الموسم، ليدا من الدرجة الثالثة الذي أقصى ريال سوسييداد بالفوز عليه إياباً خارج قواعده 3-2، بعد أن خسر ذهاباً بين جماهيره صفر-1، فسيصطدم باتلتيكو مدريد.

وتبدو الفرصة قائمة أمام الممثل الآخر للدرجة الثالثة، فورمنتيرا، لمواصلة مغامرته كونه سيواجه ديبورتيفو الافيس الذي حقق المفاجأة الموسم الماضي بوصوله إلى النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة أندلسية بين الجارين إشبيلية وقادش من الدرجة الثانية، فيما سيسافر فالنسيا الذي يقدم أداء ملفتا في الدوري هذا الموسم، إلى جزر الكناري لمواجهة لاس بالماس.

وتقام مباريات الذهاب بين 2 و4 يناير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بين 9 و11 من الشهر ذاته.