البارسا يصطدم بـ «سلتا فيجو» مجدداً

مدريد(أ ف ب)
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا، عن تجدد المواجهة بين برشلونة حامل اللقب وسلتا فيجو، فيما خلا هذا الدور من أي مواجهة بين الفرق الخمسة الأوائل في الترتيب الحالي للدوري. وكان سلتا فيجو الذي يشرف عليه حارس مرمى ومساعد المدرب السابق لبرشلونة خوان كارلوس أونزوي، انتزع السبت نقطة من معقل النادي الكتالوني بإجباره على التعادل 2-2، ليصبح بذلك أول فريق منذ عام يعود من «كامب نو» بأي نقطة.
كما سبق لسلتا فيجو أن أقصى العملاق الآخر ريال مدريد من الدور ربع النهائي للمسابقة الموسم الماضي، لكنه لا يبدو مرشحاً لتحقيق مفاجأة أخرى هذا الموسم على حساب برشلونة، لاسيما أن أحداً لم يتمكن من إقصاء النادي الكتالوني من المسابقة منذ 2010 سوى ريال مدريد.
|
وتبدو الفرصة قائمة أمام الممثل الآخر للدرجة الثالثة، فورمنتيرا، لمواصلة مغامرته كونه سيواجه ديبورتيفو الافيس الذي حقق المفاجأة الموسم الماضي بوصوله إلى النهائي.
|
وتقام مباريات الذهاب بين 2 و4 يناير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بين 9 و11 من الشهر ذاته.