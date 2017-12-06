الإمارات تترأس ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019

أبوظبي (الاتحاد)

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ورشة العمل التحضيرية الخاصة بالإعداد للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019 والتي أقيمت مؤخرا في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية.

وشهدت الورشة مشاركة ما يزيد على 300 مندوب من الدول الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 193 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والشركات المصنعة، والعديد من المعنيين ببنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019.

وتم خلال الورشة عقد سبعة اجتماعات طاولة مستديرة، شارك فيها رؤساء المجموعات المعنية بالعمل على بنود جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى رؤساء وممثلين عن المجموعات الإقليمية الممثلة للدول الأعضاء بالاتحاد.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تشكل مشاركة دولة الإمارات جزءاً من جهودنا المستمرة لتكريس الحضور القوي للدولة في رسم وصياغة مستقبل قطاع الاتصالات العالمي».

بدوره، قال المهندس خالد العوضي، مدير خدمات الفضاء والبث الإذاعي بالهيئة ورئيس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019: «لقد أتاحت الورشة للمشاركين فرصة تبادل وجهات النظر والتوصل إلى فهم أفضل بشأن أهم المسائل والبنود المطروحة في جدول أعمال المؤتمر وبشأن مشاريع الآراء والمواقف المشتركة الأولية لمختلف الجهات المعنية».

وأضاف «تسهم الورشة في توفير منصة لجميع المعنيين لإبداء مختلف الآراء ومناقشة العراقيل التي يتم مواجهتها خلال مجموعات الدراسة».