1.3 مليار دولار استثمارات إماراتية في المغرب بنهاية 2016

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الاستثمارات الإماراتية في المغرب نمواً مطرداً، كماً ونوعاً بهدف دعم مشاريع التنمية والاستقرار الاقتصادي في المغرب، لتحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بحجم استثمارات بلغ نحو 1.3 مليار دولار، بنهاية 2016، بحسب دراسة قام بها نجيب عبدالله الشامسي مدير عام مكتب شؤون الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابق.

وأكدت الدارسة أن الاستثمارات الإماراتية في المغرب ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ليصل إلى نحو 526 مليون دولار، ما كان له الأثر الإيجابي الكبير في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية خاصة مشاريع البنية التحتية كإنشاء موانئ متطورة تفتح آفاقاً عريضة ونامية للتجارة الخارجية للمغرب.

وأفادت الدراسة بأن الاستثمارات الإماراتية لها تداعيات إيجابية في دعم الاقتصاد المغربي وتحقيق التنمية في المغرب، كما يعزز هذا التوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن السياسية والاجتماعية بين البلدين، وكذلك يدعم حجم التبادل التجاري، ومستوى التفاهم السياسي والاقتصادي بين الدولتين.