إطلاق «إلياه 3» 25 يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

وصل القمر الصناعي «إلياه 3» إلى جزيرة «جويانا» الفرنسية استعداداً لإطلاقه المرتقب في 25 يناير المقبل، حسب ما أعلنت أمس شركة «إلياه للاتصالات الفضائية»، التابعة لشركتي «مبادلة للاستثمار» و«أوربيتال إيه تي كي»، لتقنيات الفضاء والدفاع، في بيان أمس.

ويعزز «إلياه 3» تغطية خدمات شركة «إلياه سات» لتشمل 19 سوقاً إضافياً في أفريقيا، ويتيح لها الدخول لأول مرة إلى البرازيل لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بأسعار تنافسية في أفريقيا والبرازيل.

وقال ماركوس فيلاسا، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في «الياه سات» إن «إلياه 3» يمثل ركيزة أساسية في تجسيد رؤيتنا لخدمات «إلياه سات»، ومن خلال توسيع نطاق خدماتنا لتصل إلى 60% من سكان أفريقيا، وأكثر من 95% من سكان البرازيل، ما سيدعم طموحاتنا المستقبلية في تنمية ياه كليك، لخدمة الإنترنت الفضائي، إضافة إلى مختلف خدمات الاتصالات الفضائية التي تشمل طائرات الركاب التجارية».

من جانبه، قال نائب رئيس قطاع أعمال الأقمار الصناعية في «أوربيتال إي تي كي» عامر خوري «بعد أن أصبح القمر الصناعي في قاعدة كورو، نتطلع إلى العمل مع إلياه سات وآريان سبيس للتحضير لإطلاقه الناجح في يناير المقبل».

و«إلياه 3» هو أول قمر صناعي تطوره «أوربيتال إيه تي كي» على منصة «جيو ستار-3» الحديثة التي تتميز بقدرات الدفع الإلكترونية الهجينة، وقد تم تطوير القمر الصناعي الثالث بإشراف كوادر إماراتية في منشأة «أوربيتال إيه تي كي» لتصنيع الأقمار الصناعية بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة، وانطلاقاً من الحرص على تطوير المواهب الوطنية، التحق 14 مهندساً من «إلياه سات» ببرامج تدريبية في مقر «أوربيتال إي تي كي»، تشمل مجالات تقنيات نظم الشبكات الأرضية، والحمولة الفضائية وديناميكيات الطيران.