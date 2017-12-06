الطاير يتفقد المرحلة الثالثة من مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

اطلع سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي «ديوا» أمس، على تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع «‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬للطاقة ‬الشمسية»‬، التي تبلغ قدرتها الانتاجية 800 ميجاوات، كما افتتح مركز الزوار الذي أنشأته شركة «شعاع للطاقة 1» في المرحلة الثانية من ‬المجمع.ويحتوي مركز ‬الزوار على ‬قاعة ‬استقبال ‬لكبار ‬الزوار ‬تضم ‬أحدث ‬نُظم ‬«سكادا» ‬وأجهزة ‬المراقبة ‬الذكية، ‬إضافة ‬إلى غرفة ‬تتيح ‬مشاهدة ‬كل مشاريع ‬المجمع.

وكان في استقباله لدى وصوله محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، ورافقه خلال الزيارة المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس -قطاع الإنتاج، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس - المشاريع الخاصة. ويتم بناء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات، على 3 مراحل، وعلى مساحة تبلغ 16 كيلومتراً مربعاً. ومن المتوقع تشغيل 300 ميجاوات في النصف الأول من 2019، ثم 300 ميجاوات الأخيرة في النصف الأول من 2020. وقد سجلت «ديوا» ‬رقماً ‬عالمياً ‬في ‬تكلفة ‬الطاقة ‬الشمسية ‬الكهروضوئية ‬بعد ‬حصولها ‬على ‬أدنى ‬سعر ‬عالمي ‬بلغ ‬2.99 ‬سنت/‏‏دولار ‬لكل ‬كيلووات ‬ساعة ‬للمرحلة ‬الثالثة ‬من ‬المجمع.