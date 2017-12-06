الطاير يتفقد المرحلة الثالثة من مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)
اطلع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أمس، على تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، التي تبلغ قدرتها الانتاجية 800 ميجاوات، كما افتتح مركز الزوار الذي أنشأته شركة «شعاع للطاقة 1» في المرحلة الثانية من المجمع.ويحتوي مركز الزوار على قاعة استقبال لكبار الزوار تضم أحدث نُظم «سكادا» وأجهزة المراقبة الذكية، إضافة إلى غرفة تتيح مشاهدة كل مشاريع المجمع.
وكان في استقباله لدى وصوله محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، ورافقه خلال الزيارة المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس -قطاع الإنتاج، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس - المشاريع الخاصة. ويتم بناء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات، على 3 مراحل، وعلى مساحة تبلغ 16 كيلومتراً مربعاً. ومن المتوقع تشغيل 300 ميجاوات في النصف الأول من 2019، ثم 300 ميجاوات الأخيرة في النصف الأول من 2020. وقد سجلت «ديوا» رقماً عالمياً في تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت/دولار لكل كيلووات ساعة للمرحلة الثالثة من المجمع.
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