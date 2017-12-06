«دبي العالمية» تبحث تعزيز التعاون مع الإكوادور

دبي (الاتحاد)

استقبل سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، مؤخراً وزير التجارة الخارجية الإكوادوري بابلو كامبانا والوفد الرسمي المرافق خلال زيارته إلى دبي، حيث قام بجولة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة.

وجاءت زيارة الوفد الرسمي في أعقاب وضع حجر الأساس في سبتمبر الماضي لمشروع ميناء جديد متعدد الاستخدامات في بورسوجا بالإكوادور بحضور الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت العام الماضي عن فوزها بعقد امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير مشروع ميناءٍ جديد متعدد الاستخدامات باستثمار يزيد على مليار دولار أميركي، في مدينة بوسورجا الواقعة على بعد 65 كيلومتراً عن مدينة غواياكيل، مركز الأعمال الرئيسي في الإكوادور.

وقام كامبانا بجولة في المحطة رقم 3 شبه المؤتمتة الخاصة بـ«موانئ دبي العالمية»، التي ستماثل تلك التي يتم العمل على إنشائها في بورسوجا. كما زار محطة ميناء راشد للسفن السياحية، والتي تعتبر أكبر منشأة مسقوفة للسفن السياحية في العالم، قادرة على مناولة 14 ألفاً من ركاب السفن السياحية يومياً.

وشملت الزيارة «الأحواض الجافة العالمية»، التي تعتبر رائدة في قطاع إصلاح السفن، حيث تضم أكبر ساحة لإصلاح السفن في الشرق الأوسط.