تيلور سويفت تواصل تصدر مبيعات الألبومات

لوس أنجليس (رويترز)

احتفظت المغنية تيلور سويفت بصدارة قائمة «بيلبورد 200» لأكثر الألبومات الغنائية مبيعاً في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

وأظهرت أرقام شبكة (نيلسن ميوزيك) لتتبع مبيعات الألبومات أن ألبوم (ريبيوتيشن) لسويفت باع 147 ألف وحدة أخرى خلال الأسبوع الذي انتهى في 30 نوفمبر.

وجاء في المركز الثاني ألبوم (بينتاتونكس كريسماس) لفرقة بينتاتونكس في حين احتفظ أحدث ألبومات سام سميث (ذا ثريل أوف إت أول) بالمركز الثالث.

وكان الألبوم الجديد الوحيد الذي جاء ضمن أول عشرة ألبومات في قائمة بيلبورد 200 هذا الأسبوع ألبوم (فريداي أون إيلم ستريت) لمغنيي الراب جاداكيس وفابولوس واحتل المركز العاشر.

وتحصي قائمة «بيلبورد 200» عدد النسخ المباعة من أي ألبوم ومبيعات الأغاني (عشر أغان تعادل ألبوما واحدا) والاستماع المباشر على الإنترنت (1500 استماع يعادل ألبوما).

وفي قائمة الأغاني الرقمية التي تقيس مبيعات الأغنيات الفردية على الإنترنت، قفزت أغنية (بيرفكت) لإد شيران من المركز الثالث إلى المركز الأول بمبيعات بلغت نحو 60 ألف نسخة.