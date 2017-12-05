5 باحثين يتأهلون للتنافس في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أعلنت الهيئة العربية للمسرح، نتائج النسخة الثانية من مسابقة البحث العلمي (2017)، التي تخصصها للباحثين الشباب حتى سن الخامسة والثلاثين، وقد جاءت لهذا العام تحت عنوان (الخطاب المسرحي بين المخرج والمؤلف)، هذا وقد شكلت الهيئة العربية للمسرح لجنة تحكيم لهذه النسخة، تكونت من الأساتذة: العميد البروفيسور جان داوود (لبنان)، الدكتور طارق العذاري (العراق)، الدكتور محمد عبازة (تونس).

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، صرح بهذه المناسبة أن المسابقة التي تحتفي بنسختها الثانية قد وضعت أهدافها الرئيسية منذ انطلاقها في العام 2016 التي احتفت بالنسخة الأولى، والتي من بينها: الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح، منح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية، إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي، إثراء المحتوى البحثي المسرحي العربي على شبكة المعلومات.

وقد سجلت لجنة التحكيم في تقاريرها حول الأبحاث المتنافسة في هذا العام، تقديرها لبعض الباحثين الذين التزموا بقواعد البحث العلمي، كما سجلت بروز ملامح للعقل النقدي في بعض الأبحاث، لاحظت تميز بعضها الآخر بحرفية منهجية، وسجلت عدة ملاحظات، منها، خروج بعض الباحثين عن أصول البحث العلمي، وتطويل بعض الباحثين في إيراد الشواهد، وضعف بعض الأبحاث من الناحية اللغوية، وخلو بعضها من النتائج والخواتيم التي تضفي عليها سمة الأصالة.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر الفكري للدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي، سينظم جلسة خاصة للتحكيم النهائي بين المترشحين للمراتب الثلاث الأفضل، يتم خلالها نقاش علني محكم بين لجنة التحكيم من جهة والمترشحين من جهة ثانية، تصدر اللجنة بعدها حكمها النهائي.

أما الأبحاث التي تأهلت للتنافس على المراتب الثلاث الأفضل هي: إبيستمولوجية الخطاب المسرحي العربي."المؤلف. الدراماتورج. المخرج". للباحث ياسين حميد حزكر(المغرب). وإشكاليات الأداء في المادة 330 بين خطاب جورج كورتلين وخطاب العرض في المسرح المصري المعاصر، للباحثة إنجي محمد إبراهيم البستاوي (مصر). والخِطَاب المَسْرحي بَيْنَ المخرج والمؤلِّف. "حِوارية الخِطَاب المَسْرحي". للباحث أبوطالب محمد عبدالمطلب فضل الكريم (السودان). و"من يتكلم المسرح؟"؛ في جدلية الخطاب المسرحي بين المؤلف والمخرج، للباحث عبد الله المطيع (المغرب). وهل توجد كتابة درامية بين المؤلف والمخرج، الكتابة الركحية المغربية نموذجا، للباحثة تلكماس المنصوري (المغرب).