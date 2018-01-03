«كوكتيل» التطرّف

د. فوزي البدوي

لا شك أن الكثيرين تابعوا باهتمام كبير، قبل أن تطل علينا قضية إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ما كان يحدث منذ مدة، وبشكل دوري أحياناً من احتجاجات ما يعرف في إسرائيل باسم (الحريديم)، الذين يطلق عليهم أصحاب «الأردية السوداء»، وهم خليط من اليهود المنتمين إلى طوائف مختلفة، ترجع في أغلبها إلى أصول أوروبية شرقية، وتتخذ من أحياء (ميا شعاريم) في القدس معقلاً لها. وقد بناه المستوطنون الأوائل في ما يعرف بـ(اليشوف) القديم، والواقع في الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر.

هؤلاء (الحريديم) يشكلون منذ مدة صداعاً مزمناً للسلطات الإسرائيلية، بسبب أفكارهم القائمة على رفض الدولة، ورفض الحركة الصهيونية، ورفض الخدمة العسكرية، ورفض الاندماج في المجتمع الإسرائيلي، مفضلين تركيز حياتهم الروحية والدنيوية حول قياداتهم الروحية ومدارسهم الخاصة، ساعين قدر الإمكان إلى ابتزاز الدولة مالياً، وهم الذين كانوا في بداية تأسيس الدولة أقلية سرعان ما تطورت لتجعل الحياة في أحياء القدس العتيقة، شبه خانقة لما يضفونه من تشدد كان الأديب الإسرائيلي عاموس عوز أفضل من وصفه.

اليهودية الإصلاحية المبكرة

والحقيقة، إن المجتمع الإسرائيلي لم يكن هو السبّاق للشعور بأهمية العلاقة بين الدين والدولة، فقد بدأت اليهودية مبكراً في الإحساس بعمق المشكل مند القرن الثامن عشر، وخصوصاً مع لوثر اليهودية موشيه مندلسون رائد اليهودية الإصلاحية، الذي عايش متاهات ألمانيا البروسية، والتحولات الفلسفية والعلمية والسياسية التي عرفتها في عهده، وبدأ مساراً طويلاً للاندماج في المجتمع الألماني والخروج من (الغيتو)، مدركاً أهمية المواطنة ونشوء الدولة القومية، وأهمية نظرية العقد الاجتماعي، الذي ستسمح لليهود بأن يعملوا كمواطنين، لهم حقوق لأول مرة في تاريخ أوروبا الخارجة بصعوبة من العصر الوسيط عبر حركة النهضة في القرن السادس عشر.

والواقع أن هذه (الهاسكالاه) كانت تحمل في أحشائها السبل التي ستشكل تاريخ اليهودية اللاحق، وهي: اليهودية الأرثوذكسية التي ستواصل تقاليد اليهودية الربانية الوسيطة في صور مختلفة، محافظة على جوهر ما تعتقد أنه اليهودية الصحيحة، المحافظة والمكتفية في جوهرها بعقلية الانغلاق عن العالم الخارجي، حتى إنها سعت شيئاً فشيئاً إلى قبول الحداثة الفكرية والمادية، مع سعي إلى إيجاد صيغة من صيغ التوافق بين ما تعتبره جوهر اليهودية والعالم الحديث.