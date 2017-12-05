إرهاب الحوثي يغتال صالح بدم بارد ويمثل بجثته

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والمدعومة من إيران أمس الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدداً من معاونيه السياسيين بدم بارد، ومثلوا بجثته التي بدت عليها آثار رصاصات في الرأس، بعدما اعترضت موكبهم أثناء خروجهم من العاصمة صنعاء.

ونقلت عن مصادر بحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح أن الرئيس المغدور اغتيل بالرصاص، متهمة الإرهابيين الحوثيين بإعدامه غدراً، والتمثيل بجثته في مشهد غير إنساني، يثبت غدرهم وخستهم.

ونقلت وسائل إعلام عن حزب المؤتمر تعهده بالثأر لاغتيال زعيمه وأن القبائل استنفرت في كل الجبهات لحسم المعركة.

وأكدت المصادر أن اغتيال صالح جاء بعد ساعات من تفجير منزله وسط صنعاء من جانب الحوثيين.