فرنسا: عقود عسكرية مع قطر خلال زيارة ماكرون الخميس

باريس (رويترز)

قال مصدر في الرئاسة الفرنسية، إن بلاده تقترب من إبرام عقود كبيرة في المجال العسكري ومجال النقل مع قطر، خلال زيارة يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى هناك بعد غد الخميس. وأمام قطر الخيار لشراء 12 طائرة مقاتلة أخرى من طراز رافال التي تنتجها شركة داسو، بعدما اشترت 24 طائرة من هذا الطراز في 2015 مقابل ستة مليارات يورو (7.11 مليار دولار). وقال مسؤولون، إن الصفقة قد تكتمل هذا الأسبوع.

ويجري الطرفان محادثات أيضا بشأن شراء 300 مركبة مدرعة من طراز (في.بي.سي.آي) من شركة نكستر الفرنسية، وبشأن عقد قيمته ثلاثة مليارات يورو لإدارة مترو الدوحة مدة 20 عاما. وقال المصدر الرئاسي للصحفيين، «المناقشات جارية..تكلمنا بشأن ملفات عديدة تقترب من نقطة النضج، لكني أفضل أن أكون محتاطاً أكثر وانتظر حتى الخميس».