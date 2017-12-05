السودان يتوسط بين قطر وتشاد

القاهرة (مواقع إخبارية)

أفادت مصادر دبلوماسية سودانية أمس أن قطر أعربت عن استعدادها لطرد معارضين تشاديين من على أراضيها مقابل تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع نجامينا، وذلك بعد يومين من زيارة استغرقت 24 ساعة، قام بها الرئيس عمر البشير، إلى تشاد، بمناسبة الذكرى الـ27 لوصول الرئيس إدريس ديبي، إلى الحكم حيث تم التباحث حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق المصادر التي أشارت إلى منح البشير دور الوسيط في النزاع بين تشاد وقطر.

وتتهم نجامينا الدوحة بدعم متمردين تشاديين لزعزعة استقرارها، ما دفعها في أغسطس الماضي، إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، وإغلاق سفارتها هناك. بينما أعربت قطر وفق المصادر السودانية عن استعدادها لطرد عدد من قيادات المتمردين التشاديين على أراضيها مقابل تطبيع العلاقات مع نجامينا، وهو ما اعتبره مراقبون إدانة الدوحة نفسها بنفسها، وتثبيت تهم زعزعة استقرار الدول وتمويل الإرهاب ضدها.