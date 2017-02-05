«الهلال» تتكفل بعلاج جرحى يمنيين في مستشفيات الدولة

أبوظبي (وام)

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية عن تكفلها بعلاج عدد كبير من الجرحى اليمنيين، ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية في إطار مبادرتها لعلاج 1500 جريح يمني تزامناً مع مبادرة عام 2017 عاماً للخير التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم جراء الأزمة التي تشهدها بلادهم.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أن نهج الكرم والعطاء ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة التي نهلت من معين «زايد الخير» الذي طالت أياديه الخيرة أبناء دولة الإمارات ومن يعيش على ترابها الطاهر، مشدداً على أن يد العطاء الإنساني امتدت من إمارات العطاء إلى القاصي والداني من الشعوب الشقيقة والصديقة دون تحيز لجنس أو معتقد حتى أصبحت دولة الإمارات في طليعة الدول المانحة للغذاء والكساء والدواء.

وقال سموه في تصريحات له، إن دولة الإمارات تؤكد يومياًً ريادتها في المجال الإنساني وتميزها في إيجاد البدائل وابتكار الحلول التي تساهم في تخفيف وطأة المعاناة وتعزيز مجالات التنمية البشرية والإنسانية.. كما تقوم الدولة بدورها تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة انطلاقاً من اهتمامها الدائم بجميع القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرضى والمصابين.