البحرين: إجراءات التأشيرة للقطريين ستتأخر بسبب تعاون الدوحة وطهران

المنامة (وكالات)

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية رئيس اللجنة المعنية بالنظر في الحالات الخاصة بإصدار تأشيرات دخول المواطنين القطريين والأجانب المقيمين فيها، أن إجراءات فرض التأشيرة، قد يترتب عليها بعض التأخير، الأمر الذي من شأنه التأثير على تنقل العائلات ذات الامتداد بين مملكة البحرين ودولة قطر. وأكد أن هذه الإجراءات، تأتي في إطار الحفاظ على مقتضيات الأمن الوطني واتخاذ كل ما يلزم لمواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار المملكة، خاصة في ظل تقوية التعاون والتنسيق بين قطر وإيران وإعطائه أولوية على حساب التزام قطر الدفاعي والأمني مع دول المجلس، بالإضافة إلى قيام دولة قطر بتجنيس عدد من المواطنين البحرينيين من بينهم عسكريون، الأمر الذي أحدث تأثيرات سلبية، خاصة على امتداد العلاقات الاجتماعية بين العائلات البحرينية والقطرية، وقيام قطر بتسهيل دخول جنسيات وإعفائهم من تأشيرات الدخول عن طريق المنافذ لدول تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني. وأشار إلى أنه في حالة الاستفسار والرغبة في الحصول على المزيد من المعلومات بشان تأشيرات الدخول بالإمكان التواصل عبر الهاتف رقم (17399764) أو عبر الموقع الإلكتروني www.npra.gov.bh.