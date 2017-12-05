بالفيديو.. محمد بن راشد يشيد بالمستوى العلمي والعسكري لخريجي «خليفة الجوية»

العين (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل تخريج الدفعة 47 من المرشحين الطيارين والضباط الجويين الذي أقيم برعاية سموه في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين صباح أمس.

وقال سموه، مخاطباً الخريجين: «أنا فخور بكم وبمستواكم العالي العلمي والعسكري، وما أبديتموه من مهارات عسكرية وتدريبية رائعة ولياقة بدنية أثناء العرض العسكري الذي قدمتموه أمامنا في يوم تخرجكم الذي يتزامن مع احتفالات شعبنا باليوم الوطني السادس والأربعين لبلادنا العزيزة، في ظل رعاية قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وتمنى سموه للخريجين التوفيق على دروب الخير والعطاء والتضحية والفداء، وأن يسدد الله خطاهم».

وشهد الاحتفال إلى جانب سموه، والذي جرى في مقر الكلية، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة.

كما شهد الحفل الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب قادة أفرع القوات المسلحة والقيادات العسكرية والشرطية في الدولة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة، إلى جانب أولياء أمور الخريجين وذويهم.