استئناف «جنيف-8» اليوم ودمشق تدرس «جدوى» المشاركة

جنيف (وكالات)

تستأنف اليوم الجولة الثامنة من محادثات السلام السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف، بعد توقف لثلاثة أيام، في وقت تدرس دمشق «جدوى» عودة وفدها إلى جنيف، بينما اعتبرت المعارضة السورية أن قرار مفاوضي نظام الرئيس بشار الأسد الانسحاب من محادثات «جنيف-8» الأسبوع الماضي كان إحراجاً لروسيا التي تسعى للتوصل سريعاً لحل للصراع السوري.

وأعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي، أنه يأمل عودة الوفدين إلى جنيف بدءاً من الثلاثاء، لاستكمال النقاشات.

لكن مصدراً سورياً قال أمس، «ليس هناك قرار نهائي بعودة الوفد حتى الآن، فدمشق ما زالت تدرس جدوى المشاركة». وأضاف «عندما يتخذ القرار، سيبلغ وفق الطرق الدبلوماسية المعتادة».

وكان رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري قال للصحفيين في جنيف، إن دمشق هي التي ستقرر عودة الوفد إلى المحادثات، حاملاً بشدة على خطاب المعارضة لناحية تمسكها بمطلب تنحي الأسد.