الإمارات تعزز مساعداتها الطبية والإغاثية إلى حضرموت

المكلا (وام)

افتتح الهلال الأحمر الإماراتي أمس مستشفى مديرية حجر بحضرموت، بعد استكمال أعمال الصيانة والترميم ورفده بالتجهيزات والأدوات الصحية اللازمة، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة في المحافظة لتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز الخدمات الطبية، ودعم القطاع الصحي بالمحافظة الذي يعتبر أكثر المجالات تأثراً بالأزمات السابقة التي تشهدها اليمن.

حضر الافتتاح مدير عام مديرية حجر أنور الشاذلي، ومشرف مشاريع الهيئة بحضرموت شوقي التميمي، ومدير مستشفى حجر، وجمع غفير من المواطنين.

وأشاد مدير عام مديرية حجر بجهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي حمل للمديرية والمحافظة بشائر الخير من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية التي يستفيد منها أبناء حضرموت، وأهمها الجانب الصحي والتنموي، مؤكداً أن الهيئة ساهمت بشكل ملموس وواضح بتحسين وإنعاش الخدمات الصحية، ومنها تسليم مستشفى حجر المعدات الطبية الضرورية التي يحتاجها، مشيداً بدور الهيئة الحيوي في استعادة هذا القطاع المهم لنشاطه بعد أن تعثرت خدماته خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف التي مرت بها حضرموت.

وبدورة قال نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أحمد النيادي، إن افتتاح المستشفى يأتي ضمن جهود دعم وإنعاش القطاع الصحي في حضرموت والخطة العامة التي تسعى الهيئة لتحقيقها بتوصيل الخدمة الصحية للمواطن اليمني بسهولة ويسر وبإمكانيات عالية، لافتاً إلى أن تأهيل مستشفى حجر وتزويده بالتجهيزات الداخلية يأتيان ضمن أولويات الهيئة لإعادة تشغيل هذا المستشفى وتحسين مستوى خدماته المقدمة ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في المجالات الصحية والإنسانية ومساعدة الأهالي، عبر دعم وتوفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.