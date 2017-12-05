التطرف «الجمهوري» المزمن

توماس إ. مان* ونورمان جيه. أورنستي**

في الأيام القليلة الماضية، سعى الزعماء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي جاهدين ليجمعوا الأصوات لمشروع قانون ضرائب قالت «لجنة الضرائب المشتركة» إنه سيضيف تريليون دولار إلى العجز في الموازنة. وسعى الجمهوريون إلى ذلك دون عقد أي جلسات استماع مهمة للجنة. والأسوأ من هذا أن الزعماء الجمهوريين لم يخفوا دوافعهم وهي تحقيق وعودهم للمانحين الأثرياء، ثم فيما بعد، استغلال العجز الكبير في الموازنة لتقليص وخصخصة برنامج «ميديكير» وبرنامج التأمين الاجتماعي. وهكذا فالكونجرس لم يعد يعمل بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها.

ولكن المذهل في الأمر هو الطبيعة السريعة وغير المتوقعة للتراجع في السياسة القومية الأميركية، وأحادية الجانب التي أصبحت عليها. فقد كان بوسع المرء أن يلقي بمسؤولية هذا على كلا الحزبين من قبل، ولكن على مدار العقد الماضي أصبح من الواضح أن الحزب الجمهوري كمؤسسة وحركة وجماعة من السياسيين هو من تسبب في ضرر واسع النطاق ربما لا يمكن إصلاحه للنظام السياسي الأميركي. وحتى اليوم، يروق لبعض الناس أن يتخيلوا أن الضرر كله من صنع الرئيس دونالد ترامب لأنه ارتهن الحزب الجمهوري، ولكن المشكلة أعمق من ذلك بكثير.

ونحن لا نناقش هذه القضية باعتبارنا سياسيين حزبيين. فعلى رغم أننا من الحزب الديمقراطي، فقد أيدنا مواقف لجمهوريين ونعتبر أنفسنا معتدلين وقد عملنا من قبل مع شخصيات بارزة في كلا الحزبين لتحسين أداء العملية السياسية. ولكننا لا نجد الآن مفراً من الإقرار بأن الحزب الجمهوري هو السبب الأساسي في عدم الاستقرار السياسي الحالي. وهناك ثلاثة تطورات كبيرة أدت بنا إلى هذه النتيجة.

أولاً، في بداية تسعينيات القرن الماضي، رسم الجمهوريون بشكل استراتيجي صورة بشعة للكونجرس والحكومة بشكل أوسع، وسخروا من تقاليد صناعة القرار، ودعموا التقلص الكبير في الثقة بالحكومة، وهو ما بدأ قبل الانهيار المالي عام 2008 بكثير، وإنْ كان قد تسارع بعد ذلك. وبالتالي فقد ألقيت حينها بذور رد الفعل الشعبوي.

ثانياً، «عامل أوباما». فحين كان بوش الابن رئيساً، عمل الديمقراطيون معه لوضع إصلاح شامل للتعليم في وقت مبكر، وقدموا أصواتاً مهمة لإقرار أولويته الأولى وهي خفض الضرائب. ولكن في ظل إدارة أوباما كان الأمر مختلفاً. فقد رأينا استراتيجية جمهورية مدروسة لاعتراض كل مبادرات أوباما، ووصف محاولاته للتوصل إلى حلول وسط بأنها ضعيفة أو غير صادقة. واستخدم مجلس الشيوخ في ظل قيادة زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل الإجراءات المعرقلة كسلاح لتعطيل التشريعات وقلب العملية السياسية. وكان «عامل أوباما» منعطفاً مشؤوماً تمثل في عنصرية كامنة تجسدت في حركة الافتراء بأن أوباما لم يولد أصلاً في الولايات المتحدة!