التجارة العالمية.. مؤشرات مشجعة

إندا كوران وأندرو ميادا*

لقد كان من المتوقع أن يكون 2017 عام «حرب تجارية»، ولكنه أضحى عام الازدهار التجاري. وبينما يدنو العام من نهايته، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حجم تجارة السلع والخدمات بنسبة 4.2 في المئة خلال العام، مقارنة مع 2.4 في المئة عام 2016. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها التجارة نمو الإنتاج منذ عام 2014، وتضاهي مستويات ما قبل الأزمة، عندما كان تفوق الأداء التجاري حدثاً مألوفاً.

ومن بين الرابحين، كبريات الدول الصناعية مثل ألمانيا والصين، والدول المنتجة للإلكترونيات مثل كوريا الجنوبية، التي رفعت يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة القياسية للمرة الأولى منذ عام 2011 بعد أشهر على تحقيق قفزة في الصادرات. ومن بين الشركات التي ستجني أرباح ذلك الصعود مثلاً «كاتربيلر» و«سامسونج للإلكترونيات».

وتشي المؤشرات المرتبطة بالقطاع الصناعي، التي تتم متابعتها عن كثب، بأن ذلك التعافي سيتواصل أيضاً في عام 2018، فقد سجل المتوسط المرجّح لـ«مؤشرات مديري المشتريات» لدى كبار الشركاء التجاريين للصين، 56.3 نقطة في نوفمبر الماضي، وهي أعلى نقطة منذ فبراير 2011، بحسب بيانات «بلومبيرج». وقفز مؤشر مديري المشتريات الصناعية الرسمي في الصين، على نحو غير متوقع، إلى 51.8 نقطة في نوفمبر.

واعتبر «تشوا هاك بين»، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «كيم إنج» للأبحاث، أن «عنوان المرحلة الآن هو ازدهار تجاري، وليس حرباً تجارية». ولكن لا يعني هذا بالضرورة أيضاً أن تهديد الحمائية قد تلاشى، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يتعهد بتشديد الإجراءات ضد الدول التي تعتقد الولايات المتحدة أنها لا تمارس التجارة بصورة عادلة، وبالتفاوض على صفقات أكثر محاباة لأميركا، وفي حين يركز البيت الأبيض على المضي قدماً نحو تطبيق تخفيضات ضريبية، لا تزال هناك دلالات على أن ترامب يخطط لاتخاذ موقف متشدد بشأن التجارة.

وقد اتخذت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي خطوة غير معتادة باللجوء إلى صلاحيات لم تستخدمها منذ أكثر من ربع قرن لبدء تحقيق في واردات الألمنيوم الصينية التي يمكن أن تفضي إلى فرض تعريفة جمركية. وقد انحازت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في رفض المزاعم الصينية بأنه ينبغي ترقيتها إلى وضع «اقتصاد السوق»، وفقاً لبنود انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.