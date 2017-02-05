كابول (وكالات)
قتل 66 مسلحا من «طالبان» وتنظيم «داعش» في اشتباكات في عدة مناطق من أفغانستان حسبما أعلن مسؤولون محليون أفغان أمس. في حين حصدت الانهيارات الثلجية والبرد أرواح نحو 20 شخصا خلال يومين.
وقتل 12 من أنصار «داعش» وخمسة من أفراد الشرطة الأفغانية في أحدث اشتباك بين الجانبين بإقليم ننجارهار شرق البلاد أمس. وقال مسؤولو الحكومة إن أنصار داعش هاجموا مواقع تفتيش في منطقة «كوت» بالإقليم ليلة الخميس الماضي.
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وزعم المتحدث باسم طالبان، قاري أحمدي أن المهاجمين استولوا على نقطتي تفتيش وقتلوا 20 من قوات الأمن. لكنه لم يكشف عن عدد قتلى الحركة.
على صعيد آخر، قتلت الانهيارات الثلجية والبرد نحو 20 شخصا خلال يومين في أفغانستان، بينهم نساء وأطفال، وينتظر عدد مماثل على الأقل إنقاذهم. وحصلت الانهيارات بعد تساقط للثلوج استمر ثلاثة أيام متواصلة، أدى أيضاً إلى تدمير منازل وإقفال طرق، فتعذر على الناس طلب المساعدة أو الاحتماء في ولايات الوسط والشمال الشرقي.