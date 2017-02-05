كابول (وكالات)

قتل 66 مسلحا من «طالبان» وتنظيم «داعش» في اشتباكات في عدة مناطق من أفغانستان حسبما أعلن مسؤولون محليون أفغان أمس. في حين حصدت الانهيارات الثلجية والبرد أرواح نحو 20 شخصا خلال يومين.

وقتل 12 من أنصار «داعش» وخمسة من أفراد الشرطة الأفغانية في أحدث اشتباك بين الجانبين بإقليم ننجارهار شرق البلاد أمس. وقال مسؤولو الحكومة إن أنصار داعش هاجموا مواقع تفتيش في منطقة «كوت» بالإقليم ليلة الخميس الماضي.

وفي إقيم هلمند جنوبي البلاد، ذكر مسؤولون أمس أن 54 من «طالبان» و11 جنديا قتلوا، خلال اشتباك في منطقة جارمسير. وقال مسؤول حكومي بارز إن طالبان نفذت هجوما منسقا في وسط المنطقة الليلة قبل الماضية، وردا على ذلك، قامت القوات الأفغانية بقتل 54 مسلحا وإصابة كثيرين آخرين. فيما قتل 11 جنديا وأصيب 7 آخرون.

وزعم المتحدث باسم طالبان، قاري أحمدي أن المهاجمين استولوا على نقطتي تفتيش وقتلوا 20 من قوات الأمن. لكنه لم يكشف عن عدد قتلى الحركة.

على صعيد آخر، قتلت الانهيارات الثلجية والبرد نحو 20 شخصا خلال يومين في أفغانستان، بينهم نساء وأطفال، وينتظر عدد مماثل على الأقل إنقاذهم. وحصلت الانهيارات بعد تساقط للثلوج استمر ثلاثة أيام متواصلة، أدى أيضاً إلى تدمير منازل وإقفال طرق، فتعذر على الناس طلب المساعدة أو الاحتماء في ولايات الوسط والشمال الشرقي.