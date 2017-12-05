أول مركز لعلاج السرطان بتقنية «البروتون» ينطلق في أبوظبي نهاية 2018

أبوظبي (الاتحاد)
بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ46، تم وضع حجر الأساس لمركز جديد متخصص في تقنية البروتون لعلاج مرضى السرطان في منطقة الباهية في أبوظبي، والذي يعد الأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ضمن المشروعات الطبية الضخمة بالتعاون مع شركة بروتون العالمية في بريطانيا، وبالشراكة مع مجموعة الساير التجارية في الكويت ومجموعة الفردان الإماراتية، وذلك بكلفة 60 مليون دولار (نحو 220 مليون درهم). ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع واستقبال المرضى في الربع الأخير من العام المقبل.
وأكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة أن وجود مركز متخصص بتقنية البروتون لعلاج مرضى السرطان يعطي أملاً جديداً لمرضى السرطان بالدولة، خصوصاً بعد أن أثبت نجاحه في علاج الأورام بنسب عالية جداً، مؤكداً أن المشروع يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة متميزة للسياحة العلاجية في المنطقة، خاصة أنه سيستقبل حالات من داخل وخارج الدولة.
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وقال رئيس مجلس إدارة مركز البروتون في أبوظبي الدكتور مهدي فردان علي الفردان: إن مركز علاج السرطان بالبروتون يقام بجوار مركز الخليج الدولي للأورام في أبوظبي، ويعد الأول من نوعه في المنطقة وقارتي آسيا وأفريقيا»، مشدداً على أهمية تقنية البروتون التي حققت نجاحاً كبيراً في علاج جميع أنواع السرطان، خصوصاً أورام الأطفال وسرطان البروستاتا.
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وسيضم المركز فريقاً طبياً عالمياً بقيادة الدكتور كارول سيكورا، وهو خبير عالمي في علاج الأورام وعميد كلية الطب في جامعة باكينغهام بالمملكة المتحدة ومستشار سابق بمنظمة الصحة العالمية، إضافة لأكثر من 100 من الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة.
وقد حضر مراسم وضع حجر الأساس دومنيك مينور سفيرة المملكة البلجيكية في الدولة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي البريطاني إلى جانب لفيف من المسؤولين بالقطاعات الصحية في الدولة.