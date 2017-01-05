«مطايا عز» تتألق في سباقات الأبكار

المنطقة الغربية (الاتحاد)

أُسدل الستار مساء أول أمس على منافسات وأشواط الهجن، التي أقيمت ضمن منافسات المهرجان، حيث حظيت بمشاركة وإقبال كبير من مختلف أبناء المنطقة الغربية والمدن الأخرى في الإمارات أيضاً، وجاءت منافسات الهجن لتسجل من خلالها المطايا الفوز من خلال 6 أشواط عبر فئات الحقايق واللقايا والفطامين، وجاءت منافسة الشوط الأول مع الحقايق أبكار والتي حقق من خلالها المراكز الثلاثة الأولى مطايا «عز» لمالكها سالم سليم الوهيبي، وفي فئة حقايق جعدان حل في المركز الأول المطية «ناوي» لمالكها سعيد مبارك المنصوري، وثانياً حل «الفري» لمالكها مبارك مسلم مساعد المنصوري، وثالثاً جاء «مطفي» لمالكها سالم بخيت راشد المنصوري. وفي فئة لقايا جعدان، حل في المركز الأول «معكر» لمالكها عمر سلطان جريد المنصوري، وحل ثانياً «قاضي» للمالك نفسه، وثالثاً «يتايم» لمالكها سهيل خليفة المزروع، وفي فئة لقايا أبكار حلت في المركز الأول «هملولة» لمالكها سعيد مبارك سعيد المنصوري، وثانياً جاء «عز» لمالكها سالم سليم الوهيبي، وثالثاً «ظبي» للمالك سالم طريق سالم المنصوري.

وفي فئة فطامين أبكار، حلت «راهية» في المركز الأول للمالك راشد مكتوم راشد المزروعي، وثانياً حلت «هملولة» للمالك سعيد حمد محمد الوهيبي، وثالثاً «هملولة» للمالك نفسه أيضاً، وفي فئة جعدان حل في المركز الأول «راهي» لمالكه راشد مكتوم المزروعي، وثانياً «هملول» لمالكه سعيد حمد الوهيبي، وثالثاً «ملبي» للمالك حمد صالح الصيعري. وحظيت أشواط الهجن بمشاركة كبيرة من مختلف ملاك المطايا والهجن في أنحاء الغربية وأيضاً بقية الإمارات، في إشارة للحب الكبير الذي يكنه أبناء المنطقة لهذه الرياضة، والإقبال الكبير الذي شهدته المنافسة التي أقيمت على مدار 6 أشواط.