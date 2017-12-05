«كوكو» في صدارة شباك التذاكر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

واصل فيلم «كوكو» للرسوم المتحركة من إنتاج «ديزني» تصدره لشباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة على ما أظهرت أرقام مؤقتة لشركة «اكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة، ولم تتغير المراكز الأربعة الأولى، مقارنة مع ترتيب الأسبوع الماضي.

ويروي الفيلم قصة طفل مكسيكي في الثانية عشرة يدعى ميغيل يطمح إلى أن يصبح موسيقياً، إلا أنه يواجه حظراً على الموسيقى في عائلته يعود لأجيال عدة. وقد حقق عائدات قدرها 26.1 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 108.7 مليون منذ بدء عرضه في عطلة نهاية أسبوع عيد الشكر.