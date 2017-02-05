وزير الدفاع الأميركي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

طوكيو، طهران (وكالات)

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمس: إن إيران هي «أكبر دولة راعية للإرهاب»، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد طهران إثر تجربتها الصاروخية البالستية الأخيرة. وصرح ماتيس خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أنه «في ما يتعلق بإيران، فهذه هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، مشيراً إلى أنه لا يرى ضرورة حالياً لتعزيز عدد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط.

وأضاف «ليس من الجيد نكران ذلك، وليس من الجيد غض النظر عنه، وفي الوقت نفسه لا أرى أي ضرورة لزيادة عدد قواتنا في الشرق الأوسط في الوقت الحالي». وتابع «لدينا دائماً القدرة على القيام بذلك، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنه ضروري».

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول، إجراءات عقابية ضد 25 شخصاً وكياناً يشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي أو المادي لبرنامج الصواريخ البالستي الإيراني. واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران في وقت سابق أمس الأول بانها «تلعب بالنار» بعد أن اعتبرت تحذيراته بشأن تجربة الصاروخ البالستي «استفزازية ولا أساس لها».

وتستكشف إدارة ترامب حاليا كيفية تشديد الاتفاق النووي مع إيران وإعادة التفاوض على بنود أساسية فيه وليس إلغاءه لكن إقناع القوى الكبرى الأخرى وإيران ببحث أي تعديل قد يكون مستحيلا. ووافقت إيران بموجب الاتفاق المبرم عام 2015 مع ست قوى عالمية على الحد من برنامجها النووي في مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة. ويعتبر كثير من الخبراء أن الاتفاق ناجح حتى الآن. وأعطت إدارة ترامب خلال الأسبوع الماضي إشارات أكثر تشددا لكن تتسم بالغموض حيال إيران.