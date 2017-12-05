رسائل جريتا جاربو في المزاد

لندن (أ ف ب)

تطرح دار «سوذبيز» للبيع في مزاد في لندن في 12 ديسمبر الحالي ستا وثلاثين رسالة كتبتها جريتا جاربو تكشف القليل من الخبايا بشأن الوحدة الكبيرة التي عاشتها إحدى أكثر الممثلات غموضا في تاريخ هوليوود.. وبقيت الممثلة السويدية الأميركية أيقونة يلفها الكثير من الغموض إلى حين وفاتها في العام 1990 عن 84 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة قلما سمحت خلالها لوسائل الإعلام بالاقتراب منها.

وتوضح «سوذبيز» على موقعها الإلكتروني أن «جاربو عاشت وحيدة في مانهاتن إلى حين وفاتها سنة 1990 من دون أن تتزوج أو تنجب أطفالا.. ولقد رفضت إجراء مقابلات وتوقيع إهداءات للمعجبين والمشاركة في عروض أولى أو الرد على رسائل المحبين طوال مسيرتها».

في المقابل، كانت جاربو «تعشق كتابة الرسائل» وفق دار المزادات التي تعرض للبيع 36 رسالة بأكثريتها غير موقعة وجهتها النجمة للكونتيسة السويدية هوركه فاختمايستر التي كانت تزورها عند عودتها إلى بلدها الأم.