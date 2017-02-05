أبوظبي (الاتحاد)

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد للطيران: «في أعقاب التوصية التي وصلتنا من دائرة الجمارك وحماية الحدود التابعة للولايات المتحدة في مطار أبوظبي الدولي، ستستأنف الشركة استقبال المسافرين من مواطني الدول السبع التي تم ذكرها الأسبوع الفائت».

وأضافت «بطبيعة الحال ستكون الموافقة وقفًا على إتمام إجراءات التفتيش والفحص التي تتولاها الهيئات المعنية التابعة للولايات المتحدة وفق ما كان متبعًا قبل صدور القرار التنفيذي بتاريخ 27 يناير».

وتابعت «ستواصل الاتحاد للطيران مراقبة التطورات في الولايات المتحدة وستعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية والضيوف المسافرين مع تطور الوضع.. يوصى الضيوف الكرام بالاطلاع على المواقع الرسمية التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية أو التواصل مع أقرب قنصلية تابعة لها قبيل موعد سفرهم للحصول على آخر المستجدات والمعلومات فيما يخص متطلبات الدخول للولايات المتحدة». وقالت «تعمل مكاتب خدمة العملاء التابعة لنا على امتداد العالم على ضمان مشاركة كافة المعلومات مع الضيوف المسافرين، وسوف نواصل تقديم المشورة والمساعدة لضيوفنا الكرام لضمان سير رحلتهم كما هو مخطط لها».

إلى ذلك، أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه سيتم السماح بسفر مواطني الجنسيات التالية (إيران والعراق وليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان) وكل اللاجئين الذين يحملون تأشيرات دخول سارية للولايات المتحدة الأميركية أو تصاريح إقامة قانونية دائمة وحملة بطاقات جرين كارد، على متن رحلاتها إلى الولايات المتحدة، وذلك بناء على التعليمات الجديدة الصادرة أمس، عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

وأوضح المتحدث أنه من الممكن أن تتغير متطلبات السفر إلى الولايات المتحدة وأن الناقلة ستواصل الالتزام بتعليمات إدارة الجمارك ومراقبة الحدود الأميركية.