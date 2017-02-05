أبوظبي (الاتحاد)
قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد للطيران: «في أعقاب التوصية التي وصلتنا من دائرة الجمارك وحماية الحدود التابعة للولايات المتحدة في مطار أبوظبي الدولي، ستستأنف الشركة استقبال المسافرين من مواطني الدول السبع التي تم ذكرها الأسبوع الفائت».
وأضافت «بطبيعة الحال ستكون الموافقة وقفًا على إتمام إجراءات التفتيش والفحص التي تتولاها الهيئات المعنية التابعة للولايات المتحدة وفق ما كان متبعًا قبل صدور القرار التنفيذي بتاريخ 27 يناير».
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إلى ذلك، أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه سيتم السماح بسفر مواطني الجنسيات التالية (إيران والعراق وليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان) وكل اللاجئين الذين يحملون تأشيرات دخول سارية للولايات المتحدة الأميركية أو تصاريح إقامة قانونية دائمة وحملة بطاقات جرين كارد، على متن رحلاتها إلى الولايات المتحدة، وذلك بناء على التعليمات الجديدة الصادرة أمس، عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.
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