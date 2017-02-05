واشنطن تتراجع عن سحب تأشيرات الدخول لمواطني الدول السبع

واشنطن، عواصم (وكالات)

عدلت السلطات الأميركية، أمس، عن قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الأراضي الأميركية بعد أن قرر قاضٍ فدرالي تعليق القرار. وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان «لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي، إن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة».

وكانت الوزارة أفادت سابقاً بأنه تم سحب نحو 60 ألف تأشيرة سفر بموجب المرسوم الرئاسي.

وأضافت المتحدثة أن إدارة ترامب «تعمل بشكل وثيق مع وزارة الأمن القومي وفرقنا القانونية» بانتظار النظر في شكل كامل في شكوى تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن، وتم بناء عليها تعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي.

وذكرت وزارة الأمن القومي في بيان منفصل أمس «تطبيقاً لقرار القاضي، فإن وزارة الأمن القومي علقت جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من المرسوم الرئاسي».