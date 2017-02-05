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ترامب ينتقد قاضياً أبطل حظر السفر ووزارة العدل تتعهد بالطعن على الحكم

واشنطن تتراجع عن سحب تأشيرات الدخول لمواطني الدول السبع
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تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

واشنطن، عواصم (وكالات)

عدلت السلطات الأميركية، أمس، عن قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الأراضي الأميركية بعد أن قرر قاضٍ فدرالي تعليق القرار. وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان «لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي، إن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة».

وكانت الوزارة أفادت سابقاً بأنه تم سحب نحو 60 ألف تأشيرة سفر بموجب المرسوم الرئاسي.

وأضافت المتحدثة أن إدارة ترامب «تعمل بشكل وثيق مع وزارة الأمن القومي وفرقنا القانونية» بانتظار النظر في شكل كامل في شكوى تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن، وتم بناء عليها تعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي.

وذكرت وزارة الأمن القومي في بيان منفصل أمس «تطبيقاً لقرار القاضي، فإن وزارة الأمن القومي علقت جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من المرسوم الرئاسي».

وأضاف البيان أن «موظفي وزارة الأمن القومي سيستأنفون التأكد من المسافرين طبقاً للسياسة والإجراءات المعتادة»، إلا أنه أوضح أن وزارة العدل ستقدم طعناً «في أسرع وقت» لإعادة فرض الحظر الذي تعتقد إدارة ترامب أنه «قانوني وملائم». وأكد البيان أن «الأمر يهدف إلى حماية الوطن والشعب الأميركي، وهذا هو أهم واجب ومسؤولية للرئيس». ... المزيد
     
 

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