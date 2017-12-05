الفالح: «أوبك» تتمسك بتخفيضات الإنتاج في النصف الثاني من 2018

الرياض (رويترز)
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس، إن منتجي النفط قد يبدأون في يونيو المقبل بحث ما إذا كانوا سيرفعون الإنتاج مجددا فور أن تصبح التوقعات في السوق أكثر وضوحا، حتى في ظل تكهنات بأن تواصل أوبك فرض قيود على الإنتاج في النصف الثاني من 2018.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارج المنظمة تقودهم روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 للتخلص من تخمة عالمية، لكنهم ألمحوا لاحتمال خروج مبكر من الاتفاق إذا ارتفعت الأسعار أكثر من اللازم في السوق.
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وتريد روسيا، التي خفضت للمرة الأولى إنتاجها بشكل كبير بالاتفاق مع المنظمة هذا العام، أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن كيفية الخروج من التخفيضات لضمان ألا تتحول السوق إلى عجز في المعروض قبل الأوان، وألا تصعد الأسعار بوتيرة سريعة وألا ترفع شركات النفط الصخري الأميركية الإنتاج أكثر.
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وبموجب الاتفاق الحالي، تخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لتصريف المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط. وقال الفالح إن إمدادات منتجي النفط غير المشاركين في الاتفاق مثل الولايات المتحدة ستواصل النمو وستزيد الضبابية بشأن توقيت انخفاض المخزونات. وقال «سننتظر ونرى المخزونات، ونراجعها في يونيو».
وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 60 دولارا للبرميل لتثير مخاوف بشأن زيادة أخرى في إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي يرتفع بوتيرة مطردة.