أكثر من مئة ضيف ومشارك في «المسرح الصحراوي»

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة عروض من الإمارات وسلطنة عمان وموريتانيا والمغرب.

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اجتماعاً، نهار أمس، في موقع المهرجان، برئاسة أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة ومدير المهرجان، وبحضور رؤساء اللجان الفنية، حيث تم التأكيد على اكتمال الترتيبات التقنية كافة، الخاصة باستقبال عروض المهرجان وضيوفه وأنشطته المصاحبة، وتم تصميم مكان المهرجان في هيئة جمالية مستوحاة من جغرافيا البادية العربية، وقد توزعت على جنباته مصادر الضوء والصوت، إضافة إلى المداخل والمخارج وكل المستلزمات التجهيزية الأخرى، ويستضيف المهرجان أكثر من مئة مشارك وضيف من الدول العربية كافة على مدار لياليه الأربع التي ستعرف إلى جانب العروض المسرحية جملة من الأنشطة الفكرية والفنية، مثل المسامرات النقدية والمسابقات المكرسة لإبراز الثقافة الصحراوية والاحتفاء برموزها واستعاراتها وشعاراتها.