«داماك» تطلق فيلات «صحارى»

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة داماك العقارية فيلات ’صحارى‘، وضمن مجمّع الغولف الدولي وسط منطقة ’دبي لاند‘.

وسيتم طرح فيلات ’صحارى‘ للبيع يوم السبت 9 ديسمبر بين الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً في مكاتب مبيعات ’داماك‘، بما فيها ’ بارك تاورز‘ و’أوشن هايتس‘ و’داماك هيلز‘ و’المنارة‘. وتمتاز الوحدات بأسعار تبدأ من 999.999 درهم مع خطة سداد مريحة على مدى أربع سنوات. واحتفاء باليوم الوطني الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم ’داماك العقارية‘ تخفيضات حصرية بنسبة 5% على سعر البيع من الآن وحتى 9 ديسمبر.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول شركة ’داماك العقارية‘: «تمتاز فيلات ’صحارى‘ بمساحات معيشة فسيحة تُعتبر الأمثل للعائلات على اختلاف أحجامها، مع خيارات من ثلاث أو أربع غرف نوم ومجموعة متنوعة من مخططات التصميم التي تلائم احتياجات المستثمرين والمستخدمين النهائيين.