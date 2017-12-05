22 عرضاً مسرحياً في الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «الهيئة العربية للمسرح» العروض المسرحية المتأهلة للمشاركة في الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي، التي تنظم في تونس من 10 إلى 16 يناير 2018، وقد نظرت لجنة الاختيار في ما مجموعه مائة وستة و ثلاثين عرضاً مسرحياً، والتي شكلت حصيلة التصفية ما قبل النهائية، تنافست على المسارين التاليين: عروض مهرجان المسرح العربي بدورته العاشرة. والعروض المتنافسة على النسخة السابعة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأفضل عرض مسرحي للعام 2017.

وصرح إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، بأن الدورة العاشرة دورة نوعية من حيث الاختيارات، إذ تحقق المجايلة بين أسماء مسرحية رائدة، وأسماء مخضرمة وأسماء شابة، كما تشهد تنوعاً وغنى في الأشكال والمضامين؛ هذا وقد شهدت النسخة العاشرة من المهرجان توسعاً جغرافياً في مصادر التنافس، إذ جاءت العروض المتقدمة من 17 دولة عربية: 32 عرضاً من تونس، 17 عرضاً من مصر، 14 عرضاً من المغرب، 13 عرضاً من العراق، 13 عرضاً من الجزائر، 6 عروض من لبنان، 6 عروض من الأردن، 6 عروض من سوريا، 4 عروض من الإمارات، 4 عروض من السودان، 4 عروض من فلسطين، 3 من السعودية، 3 من الكويت، 2 من ليبيا، 2 من سلطنة عمان، 2 من العراق/‏‏ السويد، وعرض واحد من كل من موريتانيا، البحرين، اليمن، سوريا/‏‏ ألمانيا، تونس/‏‏ كندا.

وأضاف الأمين العام: تسجل الهيئة اعتزازها بتنوع الطيف المسرحي الطامح للمشاركة، وتشيد بمستوى العروض الذي يسجل تميزاً ملحوظاً على صعيد الحرفية المسرحية وجرأة الأشكال والحلول، وتحيي المسرحيين العرب في المهجر الذين تأهل عرضان من بين عروضهم المتقدمة للمشاركة؛ وأردف الأمين العام بقوله: إن الهيئة العربية للمسرح تعد المسرحيين العرب والجمهور في تونس بدورة غنية فنياً وفكرياً، متنوعة في الأساليب ومجددة في المشهد المسرحي العربي، انسجاماً مع الشعار الناظم لمهرجان المسرح العربي «نحو مسرح جديد ومتجدد».