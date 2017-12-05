1.129 مليار درهم رصيد المصرف المركزي من سبائك الذهب

أبوظبي (وام)
بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية 1.129 مليار درهم في نهاية الشهور العشرة الأولى من العام 2017 بزيادة نسبتها 11.2% مقارنة مع 1.015 مليار درهم في نهاية العام 2016.
وكان المصرف المركزي عاد إلى تكوين رصيد من الذهب بعد نحو 8 سنوات، وذلك للمرة الأولى في شهر أبريل من العام 2015، وذلك بعدما قرر أن يعتمد في تكوين احتياطياته من سلة من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار بالإضافة لبعض العملات الأخرى.
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وتظهر الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي أن المؤشر البياني لموجوداته من الذهب شهد نمواً منذ بداية العام بشكل عام، إلا أن الأوقات التي سجل فيها المعدن الأصفر ارتفاعاً شجع المصرف على بيع جزء منها.
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وكان الرصيد ارتفع في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي إلى 1.099 مليار درهم، ثم تواصل الصعود بعد ذلك حتى بلغ 1.101 مليار درهم يونيو ونحو 1.121 مليار درهم في يوليو.