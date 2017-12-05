1.129 مليار درهم رصيد المصرف المركزي من سبائك الذهب

أبوظبي (وام)

بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية 1.129 مليار درهم في نهاية الشهور العشرة الأولى من العام 2017 بزيادة نسبتها 11.2% مقارنة مع 1.015 مليار درهم في نهاية العام 2016.

وكان المصرف المركزي عاد إلى تكوين رصيد من الذهب بعد نحو 8 سنوات، وذلك للمرة الأولى في شهر أبريل من العام 2015، وذلك بعدما قرر أن يعتمد في تكوين احتياطياته من سلة من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار بالإضافة لبعض العملات الأخرى.

وبرغم عودة الذهب إلى قائمة موجودات المصرف المركزي فإنها لا تشكل سوى نسبة طفيفة من إجمالي رصيده من العملات الأجنبية التي بلغت نحو 322 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتظهر الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي أن المؤشر البياني لموجوداته من الذهب شهد نمواً منذ بداية العام بشكل عام، إلا أن الأوقات التي سجل فيها المعدن الأصفر ارتفاعاً شجع المصرف على بيع جزء منها.

وبحسب الأرقام فإن أعلى مستوى لرصيد المصرف المركزي من الذهب بعد عودته لشراء المعدن الأصفر سُجل في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت القيمة 1.153 مليار درهم، وذلك مقارنة مع 1.135 في سبتمبر قبل أن يستقر الرصيد عند مستوى 1.129 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وكان الرصيد ارتفع في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي إلى 1.099 مليار درهم، ثم تواصل الصعود بعد ذلك حتى بلغ 1.101 مليار درهم يونيو ونحو 1.121 مليار درهم في يوليو.