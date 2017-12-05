الأسهم المحلية تستعيد زخمها بفعل مشتريات «القيادية»

حاتم فاروق (أبوظبي)

استعادت الأسهم المحلية زخمها مع بداية جلسات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل بعودة مؤشرات الأسواق إلى مستوياتها السابقة بفعل ارتفاع أحجام وقيم السيولة الناجمة عن شراء المؤسسات والمحافظ واستمرار عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأفراد لاستهداف الأسهم القيادية التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية مع عودة المحفزات والأخبار الإيجابية بالتزامن مع إعلان إدراج المزيد من الشركات الخاصة في السوق الثانوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 494 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 202 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4642 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 64 شركة مدرجة، ارتفع منها 33 سهماً، فيما تراجعت أسعار 19 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة أمس، على ارتفاع بلغت نسبته 1.02% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 41.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 120.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1136 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 17 سهماً، فيما تراجعت أسعار 5 أسهم، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما سوق دبي المالي، فقد شهد مؤشره ارتفاعاً بنسبة 0.34% مدفوعاً بعمليات شراء استهدفت عدداً من الأسهم القيادية لتصل كميات الأسهم المتداولة 160.8 مليون سهم، بقيمة بلغت 373.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3506 صفقات، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 14 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.