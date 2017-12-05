«سياحة عجمان» تبحث خطط التسويق الخارجي

عجمان (الاتحاد)

أكد صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات القطاع السياحي والفندقي للإمارة، والاهتمام بخطط التسويق والتطوير الخارجي، واتباع نظم الجودة العالمية في تقديم الخدمات للسياح والزوار.

وقال الجزيري خلال رئاسته الاجتماع الأول لمديري عموم الفنادق، ومديري المبيعات بالفنادق، بفندق عجمان سراي مؤخراً: إن القيادة العليا للإمارة تعول كثيراً على هذا القطاع ليقود قاطرة التنمية بشكل عام، بالترافق مع نظراءه من الدوائر والمؤسسات الأخرى بالإمارة.

وعرضت الدائرة النتائج التي حققها القطاع السياحي في عجمان خلال التسعة أشهر الماضية والتي تحققت بفضل التعاون بين الدائرة والقطاعين العام والخاص في الإمارة.

واستعرض مدير عام الدائرة صالح محمد الجزيري استراتيجية الدائرة وخطط عملها وخصوصا التسويقية والترويجية منها خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقد تناول الاجتماع رؤية الدائرة لتوطين القطاع والسُبل الكفيلة بإنجاح إدماج المواطنين في بعض الوظائف، ويؤكد الجزيري أن الدائرة توفر دعماً كبيراً لهذا الموضوع، من حيث التدريب والتأهيل لمن يتم اختياره للعمل بالقطاع الفندقي أيًا كان اختصاصه.

كما تناول الاجتماع التوجهات الحديثة بخصوص السياحة الخضراء، وأسبوع الابتكار والعديد من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة بالإمارة.