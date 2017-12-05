10 آلاف درهم متوسط الإنفاق سنوياً على الأثاث للمنزل الواحد بالدولة

دبي (الاتحاد)

يبلغ متوسط الإنفاق على الأثاث والمنتجات الخشبية في الإمارات 10 آلاف درهم للمنزل الواحد، وهو ما يوازي الطلب من سوق الأخشاب لما يزيد على 250 مليون درهم للوحدات السكنية المضافة لسوق العقارات الجديد حتى نهاية العام الجاري.

ويجتمع المئات من مصنعي الأخشاب من جميع أنحاء العالم لعرض آخر منتجاتهم وإبداعاتهم في أروقة مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 12-14 مارس 2017 للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات والإنشاءات في منطقة الخليج التي تجاوزت قيمته 2.4 تريليون دولار (8.8 تريليون درهم) لمشروعات الإنشاء والإعمار.

ويرتفع الطلب على المنتجات الخشبية بأكثر من 40% ليصل إلى 350 مليون درهم خلال العام المقبل، وذلك بعد تسليم 35 ألف وحدة سكنية جديدة. وسيمثل معرض دبي للأخشاب فرصة فريدة لأكثر من 300 عارض متخصص من 100 دولة لتقديم أحدث ابتكاراتهم وأحدث تصميماتهم المبدعة سعياً منهم لتلبية احتياجات السوق المتزايدة بشكل مطرد. وأظهرت بحوث السوق أن 70 في المائة من سوق الخشب الزان يستخدم في عمليات البناء بينما يستخدم الباقي في سد احتياجات سوق العقارات من التشطيبات الداخلية والأثاث ومستلزمات الديكور، بالإضافة للتطبيقات والاستخدامات الصناعية، ويرجع ذلك النمو المتصاعد على طلب منتجات الأخشاب إلى تزايد النمو الاقتصادي المحلي إجمالاً، ولا سيما قطاع الإنشاءات الذي تجاوزت قيمته 2.4 تريليون دولار (8.8 تريليون درهم). ويعتبر معرض دبي للأخشاب ومكائن الأخشاب أكبر معرض متخصص في الشرق الأوسط يعرض طيفاً واسعاً من المنتجات الخشبية.

وقال داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، المنظم لمعرض دبي للأخشاب: «يتوقع أن يصاحب نمو سوق العقارات والإنشاءات النمو في أعمال تجارة وصناعة الأخشاب المستخدمة في عمليات البناء والأخشاب بشكل عام على اتساع المنطقة، وهو ما سيفتح أمام صناعة الأخشاب مجالات أوسع».