10 آلاف درهم متوسط الإنفاق سنوياً على الأثاث للمنزل الواحد بالدولة

دبي (الاتحاد)
يبلغ متوسط الإنفاق على الأثاث والمنتجات الخشبية في الإمارات 10 آلاف درهم للمنزل الواحد، وهو ما يوازي الطلب من سوق الأخشاب لما يزيد على 250 مليون درهم للوحدات السكنية المضافة لسوق العقارات الجديد حتى نهاية العام الجاري.
ويجتمع المئات من مصنعي الأخشاب من جميع أنحاء العالم لعرض آخر منتجاتهم وإبداعاتهم في أروقة مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 12-14 مارس 2017 للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات والإنشاءات في منطقة الخليج التي تجاوزت قيمته 2.4 تريليون دولار (8.8 تريليون درهم) لمشروعات الإنشاء والإعمار.
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وقال داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، المنظم لمعرض دبي للأخشاب: «يتوقع أن يصاحب نمو سوق العقارات والإنشاءات النمو في أعمال تجارة وصناعة الأخشاب المستخدمة في عمليات البناء والأخشاب بشكل عام على اتساع المنطقة، وهو ما سيفتح أمام صناعة الأخشاب مجالات أوسع».