«أراضي دبي» تختتم بنجاح جولتها العقارية في موسكو

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نجاح جولتها العقارية وورش العمل التي أقامتها في العاصمة الروسية موسكو. وكان مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية للدائرة أشرف على تنظيم هذا الحدث، حيث ترأست وفد الدائرة ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام، ورئيسة مركز تشجيع الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وحضر انطلاق اليوم الأول علي الحوسني، المستشار والقائم بأعمال سفارة الإمارات في موسكو، ونخبة من أبرز المطورين منهم «بن غاطي» و«تبيان» و«سفن تايدز». وكان هدف الجولة التي أقيمت بفندق لوتي الواقع في قلب المدينة، الترويج لعقارات دبي، واستقطاب وزيادة المستثمرين الروس، وسط حضور لافت من المستثمرين من الأفراد والشركات.

وقالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام، رئيس مركز تشجيع الاستثمار العقاري في أراضي وأملاك دبي، «نظمنا جولة موسكو لإدراكنا أهمية السوق الروسي، وما تحظى به عقارات دبي من اهتمام بالغ من المستثمرين الروس الذين يجدون فيها خيارات جذابة عند مقارنتها بالوجهات العالمية الأخرى. نتيجة لذلك، يتقدم المستثمر الروسي قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على عقارات دبي. ونود أن نتقدم بالشكر إلى كبار المطورين المشاركين معنا في الجولة، خاصة أنهم أسهموا في نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها».

وعلى هامش الجولة العقارية وورش العمل في موسكو، وقع ماجد صقر المري، مدير أول إدارة الترويج العقاري بتمثيل دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع شركة «في إف إس جلوبال» في موسكو التي مثّلها نيشانت بهاتيا، رئيس عمليات الشركة في روسيا والبلطيق. وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور علي الحوسني المستشار والقائم بالأعمال في سفارة الإمارات في موسكو، وماجدة علي راشد، إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار في دبي أمام المستثمرين الروس. وستقوم الشركة ذاتها بأعمال التسويق والترويج لعقارات دبي من خلال ما يزيد على 2400 مركز تابع لها وتنتشر لها في 129 دولة حول العالم.

وبعد هذا النجاح الكبير في موسكو ستنتقل الجولة العقارية وورش العمل إلى العاصمة البريطانية لندن لتحقيق الأهداف ذاتها. يشار إلى أن العقارات الفاخرة في دبي تحظى بالإقبال من قبل المواطنين الروس، لما توفره لهم من أسعار منخفضة نسبيًا، مقارنة بمدن أخرى حول العالم، مثل نيويورك وباريس وهونغ كونغ وسنغافورة.