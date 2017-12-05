دبي ضمن أفضل 30 مدينة عالمية من حيث الجاذبية العقارية

دبي (الاتحاد)
دبي تدخل ضمن أفضل 30 مدينة عالمية للمرة الأولى وفقاً لتصنيف المدن العالمية السنوي «جلوبال 300» الذي تصدره شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، ويركز هذا التصنيف على تقييم 300 مدينة على مستوى العالم من خلال التركيز على النشاط العقاري التجاري.
وجاءت دبي في المركز 27 من بين 300 مدينة شملها التحليل لتستمر رحلة صعودها في هذا التصنيف عاماً بعد الآخر بعدما كانت في المرتبة 36 في عام 2014، وهو ما يسلط الضوء على تنامي النفوذ والتأثير العالمي لدبي وما تبذله من جهود لزيادة قدرتها على جذب الشركات قبل معرض إكسبو 2020، ويعتمد هذا التصنيف على تقييم مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية المختلفة التي تم جمعها لتحديد القدرة التنافسية التجارية للمدن.
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وتمثل أكبر 300 مدينة يشملها تصنيف جيه إل إل في الوقت الراهن 18% من التعداد السكاني العالمي و40% من الناتج الاقتصادي العالمي وأكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات العقارية العالمية، ويتحدد التصنيف على أساس الموارد البشرية والأنشطة الاقتصادية في أكبر المدن على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية.
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