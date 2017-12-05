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«العمومية» أقرت زيادة ملكية الأجانب إلى %49

«دبي للاستثمار» تتوسع في السعودية و7 دول أفريقية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار على رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركة من 35% إلى 49% في خطوة أقرها المساهمون للانفتاح على المستثمرين الدوليين بعد إضافة أسهم «دبي للاستثمار» مؤخراً إلى مؤشر «مورجان ستانلي» «MSCI» للأسواق الناشئة.

وقال سهيل فارس غانم المزروعي، رئيس مجلس إدارة «دبي للاستثمار» خلال اجتماع الجمعية العمومية إن الشركة رأت رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار بأسهمها، إلا أن النسبة المحددة لملكيتهم كانت مقيدة بحد أقصى 35%، مؤكداً أن رفع سقف ملكية الأجانب إلى 49% خطوة للانفتاح على الاستثمارات الدولية، وتتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 للشركات التجارية.

من جانبه، كشف ابن كلبان،، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية، أن «دبي للاستثمار» تخطط لاستثمار 100 مليون دولار بقطاع التعليم في 5 دول أفريقية بالشراكة مع مستثمرين محليين، موضحاً أنه من المقرر إنشاء مدارس في مصر وكينيا وجنوب أفريقيا وغانا وساحل العاج.

ومن المقرر أيضاً أن تبدأ «دبي للاستثمار» أيضاً بتنفيذ مشروعين في أنجولا وكينيا خلال 2018، وتقدمت الشركة بالفعل بطلب للحصول على قطعة أرض لمشروعها في كينيا بعد زيارات ميدانية، فيما تم تخصيص الأرض اللازمة لإقامة مجمع استثماري في أنجولا، وتسعى «دبي للاستثمار» حالياً لإنهاء الإجراءات في أنجولا بعد تقديم المخطط العام للمشروع، وتوقع ابن كلبان استكمال الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات النهائية خلال 3 أشهر، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، ما سيتيح للشركة التواصل من جديد مع الحكومة لإتمام الإجراءات. وقال ابن كلبان إن الشركة تساهم حالياً بحصة قدرها 20% في صندوق استثمار بقيمة 50 مليون دولار في إثيوبيا، معرباً عن أمله الدخول في شراكة مع مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» التي تبدي اهتماماً بمشروعات في عدة دول أفريقية، بينها، إثيوبيا.

إلى ذلك، تبدأ «دبي للاستثمار» خلال الربع الأول من 2018، تنفيذ مجمع الرياض الاستثماري في السعودية، على غرار مجمع دبي للاستثمار، حسب ما قال خالد بن كلبان، موضحاً أن «دبي للاستثمار» أسست صندوقاً استثمارياً عقارياً بملياري ريال سعودي كمرحلة أولى مع شريكين سعوديين، وأن هناك طرفاً يساهم بالأرض، وطرفين آخرين، بينهما دبي للاستثمار، يساهمان بالتمويل والإدارة. وذكر أنه يتم التحقق حالياً من الصكوك نفي الجهالة للتأكد من ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع، منوهاً أن توقيع عقد المشروع سيتم خلال شهرين، خاصة أن الأرض جاهزة وتم تأسيس الصندوق. وبحسب ابن كلبان، فإن القطاع العقاري لا يزال يستحوذ على الجانب الأكبر من استثمارات «دبي للاستثمار» بقيمة إجمالية 9 مليارات درهم، بينها 4.5 مليار مشاريع قيد التنفيذ، والباقي في مراحل مختلفة من المناقصات وإنهاء التصميمات والموافقات وغيرها، مؤكداً أن الشركة تركز حالياً على قطاع العقارات وإنشاء صناديق استثمارية من خلال شركة المال كابيتال، إحدى الشركات التابعة لها. ... المزيد
     
 

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