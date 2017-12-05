«دبي للاستثمار» تتوسع في السعودية و7 دول أفريقية

حسام عبدالنبي (دبي)

وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار على رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركة من 35% إلى 49% في خطوة أقرها المساهمون للانفتاح على المستثمرين الدوليين بعد إضافة أسهم «دبي للاستثمار» مؤخراً إلى مؤشر «مورجان ستانلي» «MSCI» للأسواق الناشئة.

وقال سهيل فارس غانم المزروعي، رئيس مجلس إدارة «دبي للاستثمار» خلال اجتماع الجمعية العمومية إن الشركة رأت رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار بأسهمها، إلا أن النسبة المحددة لملكيتهم كانت مقيدة بحد أقصى 35%، مؤكداً أن رفع سقف ملكية الأجانب إلى 49% خطوة للانفتاح على الاستثمارات الدولية، وتتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 للشركات التجارية.

من جانبه، كشف ابن كلبان،، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية، أن «دبي للاستثمار» تخطط لاستثمار 100 مليون دولار بقطاع التعليم في 5 دول أفريقية بالشراكة مع مستثمرين محليين، موضحاً أنه من المقرر إنشاء مدارس في مصر وكينيا وجنوب أفريقيا وغانا وساحل العاج.

ومن المقرر أيضاً أن تبدأ «دبي للاستثمار» أيضاً بتنفيذ مشروعين في أنجولا وكينيا خلال 2018، وتقدمت الشركة بالفعل بطلب للحصول على قطعة أرض لمشروعها في كينيا بعد زيارات ميدانية، فيما تم تخصيص الأرض اللازمة لإقامة مجمع استثماري في أنجولا، وتسعى «دبي للاستثمار» حالياً لإنهاء الإجراءات في أنجولا بعد تقديم المخطط العام للمشروع، وتوقع ابن كلبان استكمال الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات النهائية خلال 3 أشهر، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، ما سيتيح للشركة التواصل من جديد مع الحكومة لإتمام الإجراءات. وقال ابن كلبان إن الشركة تساهم حالياً بحصة قدرها 20% في صندوق استثمار بقيمة 50 مليون دولار في إثيوبيا، معرباً عن أمله الدخول في شراكة مع مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» التي تبدي اهتماماً بمشروعات في عدة دول أفريقية، بينها، إثيوبيا.