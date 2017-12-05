السوق الثانوي يحتاج إلى ثقافة استثمارية تزيل مخاوف الإدراج أمام الشركات الخاصة

أبوظبي (الاتحاد)

طالب خبراء ووسطاء ماليون من الأسواق المالية المحلية والهيئات التنظيمية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية التي تستهدف الشركات العائلية والخاصة، ودعم الثقافة الاستثمارية، لإزالة مخالف أصحاب تلك الشركات من عمليات الإدراج بالسوق الثانوي، مؤكدين أن الحملات التوعوية لابد أن تقوم بإيضاح عدد من المحاور الرئيسة، منها آليات الإدراج، وأهم التعليمات والأنظمة المعمول بها في السوق الثانية، فضلاً عن تعريف الشركات الخاصة بفوائد الإدراج والطرح، والتي يتقدمها الحصول على التمويل بتكلفة أقل.

وقال الخبراء لـ«الاتحاد»: «إن عمليات الإدراج بالسوق الثانوي، والتي بدأت تشهد زخماً في الأسواق المالية المحلية من قبل الشركات الخاصة، تضع الشركات على المسار الصحيح، تعود بالنفع على المساهمين من ناحية وعلى الشركة من ناحية أخري، خصوصاً فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية والانضباط المالي»، منوهين إلى أن التوسع في عمليات الإدراج والطرح في السوق الثانوي، تعد من الأفكار الجيدة التي تحتاج إلى دعم جميع الأطراف سواء الأسواق أو هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال إعداد برنامج وطني لزيادة وعي الشركات الخاصة بعمليات الإدراج بالسوق الثانوي.

وأشار هؤلاء إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية نجح خلال الفترة القليلة الماضية في جذب المزيد من الشركات الخاصة لطرح أسهمها بالسوق الثانوي، متوقعين قيام عدد من الشركات الخاصة بإدراج أسهمها خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحت مساعي السوق في استقطاب تلك الشركات، في خطوة تعد من الخطوات التمهيدية لتحويل تلك الشركات إلى مساهمة عامة.

حملات توعوية