«العزوم» تظفر بـ «الناموس الأول»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منافسات الفترة الصباحية، في مستهل جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، إقامة 30 شوطاً للحقايق لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي في الوثبة، وسط مشاركة كبيرة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأهدت «العزوم» مالكها حمد بن منصور الدرعي ناموس أول الأشواط في الفترة الصباحية المخصصة للأبكار، بعدما حلت في المركز الأول، قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 5.57.5 دقيقة، وحلق «أبو الأبيض» لأحمد بن معيوف العامري بناموس الشوط الثاني للحقايق الجعدان، وأنهى الشوط أولاً في زمن قدره 6.01.1 دقيقة.

وتنافست المطايا المشاركة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وسط إثارة بالغة، لنيل الناموس والمراكز الأولى في جائزة زايد الكبرى التي تعد واحدة من أهم سباقات الهجن في المنطقة.

واستمرت الإثارة في الشوط الثالث للأبكار الذي حسمته «غزيله» لمبارك سالم الشرقي لمصلحتها، متفوقة على بقية المطايا بزمن قدره 6.04.7 دقيقة، وتوجت «إيفل» لناصر سالم الدوحاني بلقب الشوط الرابع بزمن قدره 5.59.8 دقيقة، وفي الشوط الخامس كانت «مدارة» لسعيد مبارك الدرعي على موعد مع الناموس والمركز الأول بزمن 6.00.1 دقيقة، وحسمت «الهايلة لعبد الله سعيد الهشامي ناموس الشوط السادس بزمن 6.02.3 دقيقة.