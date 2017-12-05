منصور بن زايد: دعم خليفة لسباقات الهجن حافز للتألق

عبدالله عامر، وام (أبوظبي)

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، انطلاق منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن التي تنظم ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018 والتي انطلقت بميدان الوثبة في أبوظبي، وتابع سموه جانب من انطلاق الأشواط الرئيسية لفئة الحقايق، لمسافة 4 كلم، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، وعدد من الشيوخ، وملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة بصفة عامة والرياضات التراثية على وجه الخصوص، وأثنى سموه على دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدا سموه ان دعم صاحب السمو رئيس الدولة حافز للتألق والإبداع، معبرا سموه عن فخره واعتزازه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة‪.‬

وأشار سموه إلى أن جائزة زايد الكبرى للهجن مهرجان حافل بالإنجاز يحمل اسم المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أرسى الدعائم الأولى لرياضة الآباء والأجداد‪.‬

وأشاد سموه بمهرجان زايد التراثي الذي أصبح من التقاليد السنوية الأصيلة التي تعزز مكانة الهوية الإماراتية لدى أبناء الدولة، وتحث الشباب على التمسك بماضيهم العريق وتغرس في نفوسهم حب التراث والمحافظة عليه.