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راشد البلوشي لـ «الاتحاد»:

سـوق أبوظبي يقود مباحثات مع شركات عائليـة وخــاصة لتحويلها لمساهمة

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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

يعكف سوق أبوظبي للأوراق المالية على استقطاب شركات عائلية وخاصة لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق، عبر إجراء حوارات ومباحثات متواصلة مع رجال أعمال وأصحاب شركات عائلية وخاصة، لديهم الرغبة في تحويل شركاتهم إلى المساهمة العامة، والإدراج في السوق المالي، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق.

وقال البلوشي لـ«الاتحاد» إن سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزم بمواصلة السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي والدولة من خلال تطوير المبادرات البناءة والرامية إلى توطيد أطر الشراكة والعمل بين القطاعين العام والخاص، ومنها السعي نحو طرح المزيد من الشركات العائلية والخاصة في السوق الثاني.

وأوضح البلوشي أن هناك شركات أصبحت مهيأة ومستعدة للإدراج، لافتاً إلى أن الشركات الأخرى لا تزال بحاجة إلى تواصل أكثر ومتابعة بهدف إعدادها للإدراج، مؤكداً أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات وتبعدها عن فكرة الإدراج في السوق الثانوي ومنها قلة التوعية بهذا القطاع الجديد، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً أكبر على الإدراج في السوق الثانوي.

وأدرج السوق أمس شركة «القدرة القابضة» وتم بدء التداول على الأسهم، لتصبح ثالث شركة مساهمة خاصة مدرجة في السوق الثانوي في سوق أبوظبي المالي، بعد منازل العقارية، والمستثمر الوطني.

أضاف البلوشي أن سوق أبوظبي نجح في إدراج أول شركتين مساهمتين خاصتين وهما شركة منازل العقارية، وشركة المستثمر الوطني، مؤكداً أن الإدراج في السوق الثاني يقوم على دعم الشركات وتهيئتها لتكون فيما بعد شركات مساهمة عامة، كما يتيح الإدراج في السوق الثاني للشركات الاستفادة من المزايا المتعددة فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، وزيادة فعالية الإدارة والتشغيل، وتقييم الأسهم ضمن بيئة تداول عادلة. ... المزيد
     
 

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