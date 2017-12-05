إدراج أسهم «القدرة» في منصة السوق الثاني بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة القدرة القابضة في منصة «السوق الثاني» تحت الرمز «Al Qudra»، وقد بدأ التداول على أسهم شركة القدرة القابضة أمس الاثنين.

ويبلغ رأسمال شركة القدرة القابضة 808.98 مليون درهم، وبعدد أسهم 808.98 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها درهم واحد للسهم.

وتعد شركة القدرة القابضة إحدى كبريات شركات الاستثمار الاستراتيجي في إمارة أبوظبي، وساهمت منذ تأسيسها بدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة، وخلق قيمة مضافة من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية.

وأكد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على استقطاب المزيد من الشركات للإدراج ضمن منصتي السوق الرئيسة والثاني للإدراج، لرفد العملية التنموية في الإمارة، والذي يأتي في إطار التزام السوق بخطة أبوظبي، عبر تطوير المناخ الاستثماري للإمارة، وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال.