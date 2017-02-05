الكويت: لا نربط بين الإرهاب وأي جنسية أو ديانة

الكويت (د ب أ)

نفت وزارة الخارجية الكويتية ما يثار إعلامياً حول عزم دولة الكويت وقف منح التأشيرات لبعض الجنسيات، مؤكدة تمتع حاملي جنسيات هذه الدول بكامل الحقوق، جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعليقاً على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام.

ونقل بيان «الخارجية» عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد، تأكيده أن دولة الكويت تدرك أن مسألة منح التأشيرات مسألة سيادية لكل دولة إلا أنها لا تربط الإرهاب والعنف بأي جنسية أو ديانة محددة.

ونفى «الحمد» مثل هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن الجنسيات المشار إليها لديها جاليات كبيرة تقيم في دولة الكويت وتتمتع بكامل حقوقها.

وأوضح أن مواطني تلك الدول يترددون على دولة الكويت عند حصولهم على التأشيرات المطلوبة وأن هناك خطوط طيران تجارية مباشرة تابعة لتلك الدول تسير بشكل منتظم من وإلى الكويت، فضلاً عن أن رجال الأعمال الكويتيين ونظراءهم في تلك الدول يرتبطون بعلاقات تجارية تتم متابعتها من خلال زيارات متكررة لدولة الكويت.

كانت وسائل إعلام قد نشرت أن الكويت أصدرت قراراً بمنع دخول مواطني 5 دول إلى أراضيها وهي العراق وإيران وسوريا وباكستان وأفغانستان.

وفي وقت سابق، نفت سفارة دولة الكويت في بغداد الأنباء التي ترددت عن منع رعايا خمس دول إسلامية من دخول الأراضي الكويتية ومن بينها العراق.

وأكدت سفارة الكويت أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وأن هناك جالية كبيرة من الجنسيات تعيش في دولة الكويت مع عائلاتها في امن وأمان.