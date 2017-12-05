اللائحة تحدد 4 بنود للسلع المعفاة من «القيمة المضافة»

أبوظبي (الاتحاد)

حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 4 بنود للسلع المعفاة من الضريبة، والتي ضمت المعاملة الضريبية للخدمات المالية، والمباني السكنية، والأرض الفضاء، وخدمات النقل المحلي للركاب.

وأكدت وزارة المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد في الأول من يناير من المقبل، حيث يتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية، وتجنب الغرامات الإدارية التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم «40» لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. وتالياً البنود المعفاة:

المعاملة الضريبية للخدمات المالية

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