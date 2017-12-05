«الاتحادية للضرائب» تمدد مهلة التسجيل للشركات حتى 31 ديسمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قررت الهيئة الاتحادية للضرائب تمديد مهلة التسجيل، واعتبار الأشخاص والشركات الذين يتقدمون بطلبات مكتملة للتسجيل والحصول على الرقم الضريبي الخاص بهم حتى 31 ديسمبر 2017، ملتزمين بالقانون ولن يواجهوا أية غرامات أو مخالفات في هذا الشأن، علماً بأن الهيئة ألزمت الشركات بالحصول على الرقم الضريبي قبل الأول من يناير 2018، ما يحتاج لنحو 20 يوماً بعد التقدم بطلب التسجيل.

وقال البستاني في تصريح لـ«الاتحاد» أمس «رغم أن القانون يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2018، وعلى الشركات والأشخاص الملزمين بالتسجيل الحصول على رقم ضريبي قبل هذا التاريخ، فإن الهيئة قررت تمديد المهلة حتى نهاية الشهر الجاري، شريطة أن يكون الأشخاص الملزمون بالتسجيل قد تقدموا للهيئة بطلب مكتمل العناصر وفقاً للشروط والنموذج المخصص لذلك، خلال الفترة المتبقية من ديسمبر الجاري».

وأضاف «ستعتبر هذه الشركات ملتزمة بعد أن تتأكد الهيئة أنها تقدمت بالوثائق كافة الصحيحة المطلوبة للتسجيل، حتى إن كان صدور الرقم الضريبي الخاص بهم يحتاج لأسابيع عدة، وقد يصدر بعد بدء سريان القانون».

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية شروط التسجيل بأن يقدّم طلب التسجيل الضريبي من قبل الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل إلى الهيئة، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.