من أهم المشاريع التي تنفذها شركة أبوظبي للتوزيع حاليا 5 مشاريع لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، منها مشروع الأعمال الإنشائية لتنفيذ أعمال إضافة مفاتيح توزيع جهد 33 ك.ف، والأعمال المتعلقة بذلك لبعض المحطات الرئيسة في مدينتي مدينة زايد وليوا بمنطقة الظفرة، بتكلفة 54.6 مليون درهم، ويهدف هذا المشروع إلى ضمان إمدادات مستدامة للطاقة الكهربائية لقطع الأراضي السكنية الجديدة في إمارة أبوظبي، وتقليل المخاطر الناجمة عن تحميل بعض محطات التحويل بما يتخطى المعايير القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى تحسين معدلات الأداء عن طريق خفض عدد مرات انقطاع الكهرباء وزمن إعادة التوصيل، وتعزيز شبكة الكهرباء عن طريق توفير وحدات توزيع إضافية في الشبكة.

وفي منطقة الظفرة تنفذ الشركة مشروع تبديل وتجديد محولات الطاقة، بتكلفة تبلغ حوالي 3.4 مليون درهم، ويهدف هذا المشروع إلى تفادي انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعطل محولات الطاقة والمحافظة على أداء الشبكة وتفادي الانقطاعات بالتيار الكهربائي، ومشروع نقل الأحمال الكهربائية جهد 33 ك.ف من محطة المرفأ القديمة 220/‏33 ك.ف. إلى محطة المرفأ الجديدة 400/‏220/‏33 ك.ف. وتعديل نظم الوقاية في المحطات المرتبطة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، بتكلفة 2.56 مليون درهم، والذي يهدف إلى نقل الأحمال الكهربائية جهد 33 ك.ف من محطة المرفأ القديمة الرئيسة 220/‏33 ك.ف إلى محطة المرفأ الجديدة الرئيسة 220/‏33 ك.ف.

كما تعمل الشركة على تنفيذ مشروع الأعمال الإنشائية لتوريد وتركيب المحطة الرئيسة الجديدة ME09 جهد 33/‏11 ك.ف بسعة 4 محولات قدرة 20 م.ف.أ، في مدينة محمد بن زايد حوض ME09 بالإضافة إلى تمديد كابلات 33 ك.ف، بتكلفة 49.3 مليون درهم، وذلك بهدف تخفيف الأحمال على المحطات الموجودة في الشبكة ME10 &ME12 في منطقة مصفح وذلك ببناء محطة رئيسة جديدة جهد 33/‏11 ك.ف في ME09.

وفي المنطقة الشرقية تعمل الشركة على تنفيذ مشروع الأعمال الإنشائية لتبديل عوازل الخطوط الهوائية 33 ك ف و11 ك ف وملحقاتها التالفة مثل المفتاح العمودي والمفتاح العمودي بمصهّر والحاميات من الصواعق والمحولات والأعمدة، بتكلفة 31.5 مليون درهم، ويهدف هذا المشروع إلى تبديل المكونات التالفة للخطوط الهوائية 33 ك.ف و11 ك.ف في المنطقة الشرقية.

وضمن أعمال تطوير شبكة البنية التحتية لقطاع المياه في أبوظبي تقوم الشركة بتنفيذ ستة مشاريع حيوية، منها مشروع استبدال شبكة توزيع المياه القائمة في جزيرة أبوظبي للأحواض W14-02، E13، E10.E9-02، بتكلفة 49.2 مليون درهم، بهدف تحسين مرافق البنية التحتية والخدمات لتلبية احتياجات النمو السكاني والتنمية وتحسين وتطوير شبكة المياه في منطقة جزيرة أبوظبي لتحسين سعة الشبكة وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشبكة وتلبية الطلب الحالي والمستقبلي للمستهلكين وتخفيض النفقات التشغيلية.

وتعمل الشركة على تنفيذ مشروع استبدال وترقية شبكة توزيع المياه القائمة في منطقة المصفح الصناعية في المنطقة الشرقية للأحواض M-9، M-10، M-11، M-12، M-13، M-14، M-15، M-16، M-20، M-36، بتكلفة 62.6 مليون درهم، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين مرافق البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة مياه الشرب في منطقة المصفح الصناعية في المنطقة الشرقية لتلبية احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية.

كذلك تقوم الشركة بتنفيذ عقد طويل الأجل لتوريد وتركيب عدادات مياه كهرومغناطيسية ذو مقاسات كبيرة على نقاط التوصيل الحالية للمشتركين ذو الاستهلاك العالي في المنطقة الوسطى والشرقية ومنطقة الظفرة لشركة أبوظبي للتوزيع، بتكلفة 8.5 مليون درهم، بهدف تقليل الفاقد في حساب كميات المياه المستهلكة حيث تم رصد عدم تسجيل عدادات المياه الميكانيكية الحالية لكامل استهلاك المياه للمشتركين ذوي الاستهلاك الكبير لانتهاء صلاحيتها وعدم دقتها مما يتطلب ضرورة استبدالها بعدادات مياه كهرومغناطيسية ذات دقة عالية.

وفي إطار أعمال تطوير شبكة توزيع المياه تقوم الشركة بتنفيذ مشروع توريد وتركيب نقاط قياس التدفق للقطاعات بالمنطقة الشرقية، بتكلفة 76.3 مليون درهم في عدة مناطق بالمنطقة الشرقية، ومشروع توريد وتركيب نقاط قياس التدفق للقطاعات بالمنطقة الغربية، بتكلفة 36.8 مليون درهم في عدة مناطق بالمنطقة الغربية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء محطتين لتعبئة الصهاريج في المرفأ والسلع، بتكلفة 9.7 مليون درهم بدلا من المحطتين القائمتين حاليا.