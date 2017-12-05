8 لاعبين يحملون طموحات القوة البدنية في «الآسيوية»

دبي (الاتحاد)
غادرت أمس بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية للرجال والشباب إلى الهند للمشاركة في بطولة آسيا، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، وتضم البعثة محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد، وفيصل الغيص عضو مجلس الإدارة و8 لاعبين، وهم: عمر الظاهري وحمد العجمي ومحمد الحميدي وبدر ناصر البديوي ومنصور المرزوقي وعبد الله المازمي وعلي المازمي وأحمد حيدر.
وتنطلق البطولة بالتسجيل وإجراء عملية الميزان مساء اليوم، على أن تقام المنافسات التمهيدية غداً، وقال محمد المري رئيس البعثة: «نتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج والحفاظ على مكانة القوة البدنية في المحافل الدولية، حيث تعتبر الإمارات من الدول بالبارزة في ذلك، كما نتطلع لإحراز الميداليات الكفيلة بالحفاظ على مكتسبات الإمارات في القوة البدنية».
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