8 لاعبين يحملون طموحات القوة البدنية في «الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

غادرت أمس بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية للرجال والشباب إلى الهند للمشاركة في بطولة آسيا، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، وتضم البعثة محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد، وفيصل الغيص عضو مجلس الإدارة و8 لاعبين، وهم: عمر الظاهري وحمد العجمي ومحمد الحميدي وبدر ناصر البديوي ومنصور المرزوقي وعبد الله المازمي وعلي المازمي وأحمد حيدر.

وتنطلق البطولة بالتسجيل وإجراء عملية الميزان مساء اليوم، على أن تقام المنافسات التمهيدية غداً، وقال محمد المري رئيس البعثة: «نتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج والحفاظ على مكانة القوة البدنية في المحافل الدولية، حيث تعتبر الإمارات من الدول بالبارزة في ذلك، كما نتطلع لإحراز الميداليات الكفيلة بالحفاظ على مكتسبات الإمارات في القوة البدنية».

من جهته قال فيصل الغيص: إنه سيشارك بالبطولة متطلعاً لتحطيم الرقم الآسيوي في مسابقة البرنج بريس، ونيل الميدالية الذهبية واسترداد الرقم القياسي، منوهاً إلى أنه استعد بشكل فاعل لنيل اللقب الآسيوي مجدداً، هو وزملاؤه لاعبو المنتخب الآخرين الذين يطمحون إلى تحقيق الفرحة، بحيث تصبح الفرحة فرحتين الأولى باليوم الوطني الـ46، وفرحة التتويج ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.