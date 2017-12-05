«شرطة أبوظبي» تتأهل لبطولة العالم للرجل الحديدي

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل فريق شرطة أبوظبي لبطولة العالم للرجل الحديدي، التي ستقام في هاواي أكتوبر المقبل بعد تحقيق نتائج متميزة في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي، في المنامة، وبموجبها حصل 4 لاعبين على المراكز الخمسة الأولى، حسب الفئة العمرية، وبطاقات التأهل إلى بطولة العالم، وتصنيف الفريق في المركز الثاني على مستوى الفرق العسكرية المشاركة.

وهنأ العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس اللجنة الرياضية العليا في شرطة أبوظبي، الفريق الفائز على إنجازه المتميز في البحرين، وتأهله لبطولة العالم، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي، على تقديم كل الدعم والرعاية لمنتسبيها الرياضيين، وتحفيزهم على تحقيق المستويات المتقدمة في البطولات الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما ثمن العقيد محمد المهيري مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، النتائج المتميزة التي حققها فريق شرطة أبوظبي للرجل الحديدي، مؤكداً أن هذه الإنجازات دليل على التطور التصاعدي، في مستوى أداء فرق شرطة أبوظبي بمختلف الأنشطة الرياضية.