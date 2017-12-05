1.46 مليار درهم لمشاريع قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة مشاريع تطوير البنية التحتية للماء والكهرباء التي يجري العمل على تنفيذها من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومجموعة شركاتها منذ بداية العام نحو 1.46 مليار درهم، بواقع 713 مليون درهم تكلفة 8 مشاريع لشركة العين للتوزيع، و359 مليون درهم تكلفة 8 مشاريع تقوم بتنفيذها شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، و384.5 مليون درهم، تكلفة 11 مشروعاً يجري العمل على تنفيذها من قبل شركة أبوظبي للتوزيع.

وتعمل شركة أبوظبي للتوزيع منذ بداية العام على تنفيذ مجموعة من مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، وضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية للسنوات (2016-2020) الرامية إلى تحقيق كفاءة واستدامة خدمات توفير الماء والكهرباء لشرائح المستهلكين كافة، بما تواكب هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستغلال الأمثل، وتنبع أهمية هذه المشاريع من توجهات الشركة الرامية إلى بناء شبكة توزيع مياه وكهرباء ذكية ومستدامة تلبي الطلب وتحث على تعزيز ثقافة الترشيد، إلى جانب إعداد مخططات النمو لشبكة توزيع تدعم التطور العمراني والاقتصادي لأبوظبي.

وفي هذا السياق، أشاد عبدالله علي مصلح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بالدعم الذي يحظى به قطاع الماء والكهرباء في الإمارة من قبل الحكومة الرشيدة، معرباً عن تقديره لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز مسيرة التنمية التي تسهم فيها الهيئة من خلال مشاريع البنية التحتية للماء والكهرباء على مستوى الدولة، حيث تضاعفت القدرة الإنتاجية لإمارة أبوظبي من الماء الكهرباء من 3.537 ميجاواط يومياً، و258 مليون جالون مياه يومياً عام 2000، لتبلغ 960 مليون جالون مياه يومياً، و16.922 ميجاواط كهرباء يومياً.

وأكد الأحبابي أن الهيئة ومجموعة شركاتها تلعب دوراً حيوياً في دعم أهداف خطة أبوظبي، خاصة فيما يتعلق بضمان كفاءة واستدامة خدمات توفير المياه والكهرباء وتحسين إدارة الطلب، من خلال بناء منظومة متكاملة للماء والكهرباء بعناصرها المختلفة: الطاقة النظيفة والتقليدية والمتجددة، وتبنّي الحلول المبتكرة والمستدامة، وإدارة جانب العرض والطلب على المياه والكهرباء، وترشيد الاستهلاك في القطاعات المختلفة.

وفي السياق نفسه، أشاد الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة بالدور الكبير الذي تسهم فيه شركة أبوظبي للتوزيع في تطوير البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء، مشيراً إلى أن الهيئة ومجموعة شركاتها تعمل وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير البنية التحتية من خلال منهجية متكاملة تهدف إلى تنفيذ استراتيجيات توفير متطلبات البنية التحتية للإمارة والإسهام في النهضة الحضارية والمجتمعية التي تشهدها الدولة، وتلبية احتياجات التوسع السكاني والمشاريع التنموية والصناعية، بما يحقق تعزيز استدامة البنية التحتية، وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.

ومن جانبه أشار سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، إلى خطة الشركة الرامية إلى تأمين الطلب على المياه ومواكبة المشاريع التطويرية والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، وما يصاحبها من زيادات مطَّردة على الطلب، مؤكداً دور الهيئة ومجموعة شركاتها في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وعلى رأسها إنشاء منظومة متكاملة للوقاية والجاهزية لضمان سلامة المجتمع، وإعداد مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع، وتحقيق مشاركة فاعلة لأبناء الدولة في سوق العمل، وتقديم تجربة خدمات متعاملين متميزة.

وأكد السويدي دور شركة أبوظبي للتوزيع الرئيسي في تعزيز منظومة عمل قطاع الماء والكهرباء في الإمارة، حيث تعمل الشركة على تزويد الماء والكهرباء لما يزيد على 2.141.000 نسمة في أنحاء متفرقة من جزيرة أبوظبي ومنطقة الظفرة والمنطقة الشرقية باستثناء منطقة العين، يتم تأمينها من خلال 678.955 نقطة خدمة، ضمن شبكة توزيع متطورة تتجاوز 39.940كم لخطوط توزيع الكهرباء، و 10.380 كم لخطوط توزيع المياه، في حين بلغت قيمة أصول البنية التحتية للماء والكهرباء التي تمتلكها شركة أبوظبي للتوزيع 19.9 مليار درهم.