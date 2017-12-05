1.46 مليار درهم لمشاريع قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
بلغت قيمة مشاريع تطوير البنية التحتية للماء والكهرباء التي يجري العمل على تنفيذها من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومجموعة شركاتها منذ بداية العام نحو 1.46 مليار درهم، بواقع 713 مليون درهم تكلفة 8 مشاريع لشركة العين للتوزيع، و359 مليون درهم تكلفة 8 مشاريع تقوم بتنفيذها شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، و384.5 مليون درهم، تكلفة 11 مشروعاً يجري العمل على تنفيذها من قبل شركة أبوظبي للتوزيع.
وتعمل شركة أبوظبي للتوزيع منذ بداية العام على تنفيذ مجموعة من مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، وضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية للسنوات (2016-2020) الرامية إلى تحقيق كفاءة واستدامة خدمات توفير الماء والكهرباء لشرائح المستهلكين كافة، بما تواكب هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستغلال الأمثل، وتنبع أهمية هذه المشاريع من توجهات الشركة الرامية إلى بناء شبكة توزيع مياه وكهرباء ذكية ومستدامة تلبي الطلب وتحث على تعزيز ثقافة الترشيد، إلى جانب إعداد مخططات النمو لشبكة توزيع تدعم التطور العمراني والاقتصادي لأبوظبي.
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وأكد الأحبابي أن الهيئة ومجموعة شركاتها تلعب دوراً حيوياً في دعم أهداف خطة أبوظبي، خاصة فيما يتعلق بضمان كفاءة واستدامة خدمات توفير المياه والكهرباء وتحسين إدارة الطلب، من خلال بناء منظومة متكاملة للماء والكهرباء بعناصرها المختلفة: الطاقة النظيفة والتقليدية والمتجددة، وتبنّي الحلول المبتكرة والمستدامة، وإدارة جانب العرض والطلب على المياه والكهرباء، وترشيد الاستهلاك في القطاعات المختلفة.
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ومن جانبه أشار سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، إلى خطة الشركة الرامية إلى تأمين الطلب على المياه ومواكبة المشاريع التطويرية والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، وما يصاحبها من زيادات مطَّردة على الطلب، مؤكداً دور الهيئة ومجموعة شركاتها في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وعلى رأسها إنشاء منظومة متكاملة للوقاية والجاهزية لضمان سلامة المجتمع، وإعداد مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع، وتحقيق مشاركة فاعلة لأبناء الدولة في سوق العمل، وتقديم تجربة خدمات متعاملين متميزة.
وأكد السويدي دور شركة أبوظبي للتوزيع الرئيسي في تعزيز منظومة عمل قطاع الماء والكهرباء في الإمارة، حيث تعمل الشركة على تزويد الماء والكهرباء لما يزيد على 2.141.000 نسمة في أنحاء متفرقة من جزيرة أبوظبي ومنطقة الظفرة والمنطقة الشرقية باستثناء منطقة العين، يتم تأمينها من خلال 678.955 نقطة خدمة، ضمن شبكة توزيع متطورة تتجاوز 39.940كم لخطوط توزيع الكهرباء، و 10.380 كم لخطوط توزيع المياه، في حين بلغت قيمة أصول البنية التحتية للماء والكهرباء التي تمتلكها شركة أبوظبي للتوزيع 19.9 مليار درهم.